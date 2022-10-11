В Казахстане выросла цена на хлеб

По подсчетам аналитиков, цена на хлеб в Казахстане выросла на 19% за год.

Кроме того, в одной из областей страны удорожание составило 48%, сообщает zakon.kz.

Как отмечено в отчете Energyprom.kz, за год цена на хлеб выросла на 19,4%. Эксперты утверждают, что хлеб подорожал во всех регионах страны.

Заметнее всего цены выросли в:

Улытауской области: сразу на 48,3%;

Акмолинской области (плюс 27,6%);

Алматы (плюс 25,8%).

Также сказано, что в Северо-Казахстанской области зафиксирован наименьший годовой рост.

Аналитики добавляют, что пшеничный хлеб горожане потребляют реже, чем сельские жители.

Кроме того, в Казахстане за восемь месяцев 2022 года производство свежего хлеба составило 342,4 тыс. тонн. Это на 3% меньше показателей прошлого года.

В заключении добавлено, что в Улытауской, Мангистауской областях и Шымкенте произвели меньше всего свежего хлеба.

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