В Казахстане выросла цена на хлеб

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По подсчетам аналитиков, цена на хлеб в Казахстане выросла на 19% за год.
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Кроме того, в одной из областей страны удорожание составило 48%, сообщает zakon.kz.
Как отмечено в отчете Energyprom.kz, за год цена на хлеб выросла на 19,4%. Эксперты утверждают, что хлеб подорожал во всех регионах страны.
Заметнее всего цены выросли в:
Улытауской области: сразу на 48,3%;
Акмолинской области (плюс 27,6%);
Алматы (плюс 25,8%).
Также сказано, что в Северо-Казахстанской области зафиксирован наименьший годовой рост.
Аналитики добавляют, что пшеничный хлеб горожане потребляют реже, чем сельские жители.
Кроме того, в Казахстане за восемь месяцев 2022 года производство свежего хлеба составило 342,4 тыс. тонн. Это на 3% меньше показателей прошлого года.
В заключении добавлено, что в Улытауской, Мангистауской областях и Шымкенте произвели меньше всего свежего хлеба.
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