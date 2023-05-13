В Казахстане выросли цены на овощи

В Министерстве торговли и интеграции сообщили, что за прошедшую неделю общий индекс цен на социально значимые продукты вырос на 0,2 процента, передает Tengrinews.kz.

«За прошедшую неделю общий индекс цен на социально значимые продукты вырос на 0,2 процента. Основной, сезонный, рост пришелся на овощную группу товаров: капусту на 9,7 процента, лук на 3 процента, картофель на 2,4 процента, морковь на 2,2 процента», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, третий месяц подряд продолжается тенденция снижения цен на крупу гречневую — 2,1 процента за неделю.

«На прошедшей неделе общий индекс цен снизился на муку — 1,5 процента, яйца — 0,7 процента, масло подсолнечное — 0,2 процента, молоко и рожки — 0,2 процента, мясо кур и соль — 0,3 процента, рис и сахар — 0,1 процента», — добавили в МТИ.

Сообщается, что в структуре индекса потребительских цен, характеризующего уровень инфляции, продовольственные товары составляют 41,8 процента, непродовольственные — 29,6 процента, платные услуги — 28,6 процента. В составе продовольственных товаров доля СЗПТ равна 11,7 процента.

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