В Казахстане выросли цены на сигареты

Министр финансов РК своим приказом внес изменения в установленные минимальные розничные цены на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сообщает zakon.kz.

Так, установлены минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком:

590 тенге с 1 апреля 2022 года до 31 декабря 2022 года включительно;

630 тенге с 1 января 2023 года.

Приказ вводится в действие с 1 апреля 2022 года.

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