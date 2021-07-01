В Казахстане выросли штрафы за выхлопные газы и превышение шума

С 1 июля вступил в силу закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам экологии», передает zakon.kz.

В частности, закон предусматривает увеличение штрафов за езду на неисправных автомобилях, загрязняющих окружающую среду выхлопными газовыми и издающими громкие звуки.

Так, статья 334 гласит: Эксплуатация автомототранспортных, других передвижных средств и установок, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормативы (технические нормативы), — влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере десяти, на юридических лиц — в размере ста месячных расчетных показателей.

Таким образом, водители неисправных авто будут платить штраф в размере 29 170 тенге, юрлица — 291 700 тенге.

За повторное нарушение в течение года штраф увеличивается в два раза — 20 и 200 МРП.

Ранее штраф на превышение вредных выбросов для физлиц составлял всего 2 МРП, а за издающий автомобилями шум штрафа вообще не было.

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