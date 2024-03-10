В Казахстане выросли тарифы на перевозку грузов

В Казахстане сильно подорожала транспортировка лесных грузов и сырой нефти, передает LS.

За год тарифы на грузоперевозки выросли на 4,8% (февраль 2024-2023 гг.).

Автомобильным транспортом перевозить товар стало дороже на 3,1%. При этом международное сообщение подорожало на 3,5%.

Больше всего выросли тарифы на перевозку леса (+43,6%) и продукты питания (+39,2%).

Транспортировка грузов внутриреспубликанским сообщением (автотранспортом) повысилась в цене на 3,4%. За перевозку зерна нужно было заплатить на 11% больше, а за строительные грузы – на 5,5%.

Повысились тарифы и на грузоперевозки воздушным транспортом – на 2,2%, международным сообщением – на 2,3%, внутриреспубликанским – на 1,9%.

Транспортировка трубопроводом подорожала на 3,5%. Повышение коснулось поставок сырой нефти – на 8,1%.

А вот тариф на перевозку грузов морским транспортом (международное сообщение) вырос сразу на 22,5%.

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