В Казахстане выросли тарифы на перевозку грузов

Фотография взята с сайта reartek.com
В Казахстане сильно подорожала транспортировка лесных грузов и сырой нефти, передает LS.
За год тарифы на грузоперевозки выросли на 4,8% (февраль 2024-2023 гг.).
Автомобильным транспортом перевозить товар стало дороже на 3,1%. При этом международное сообщение подорожало на 3,5%.
Больше всего выросли тарифы на перевозку леса (+43,6%) и продукты питания (+39,2%).
Транспортировка грузов внутриреспубликанским сообщением (автотранспортом) повысилась в цене на 3,4%. За перевозку зерна нужно было заплатить на 11% больше, а за строительные грузы – на 5,5%.
Повысились тарифы и на грузоперевозки воздушным транспортом – на 2,2%, международным сообщением – на 2,3%, внутриреспубликанским – на 1,9%.
Транспортировка трубопроводом подорожала на 3,5%. Повышение коснулось поставок сырой нефти – на 8,1%.
А вот тариф на перевозку грузов морским транспортом (международное сообщение) вырос сразу на 22,5%.