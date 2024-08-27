В Казахстане взлетели цены на аренду

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Рынок аренды продолжает нагреваться в Казахстане. За месяц средние цены выросли на 8 %.
Как сообщает аналитическая служба Krisha.kz, подорожание началось в конце июня (+3.6 % к началу августа). Однако к 26 августа ставки выросли ещё на 8 %. Ежегодный рост связан с сезонным спросом. По мнению экспертов, в сентябре рост цен на аренду продолжится:
Повышение ставок зафиксировано почти во всех городах, где Krisha.kz проводит мониторинг. Максимально аренда подорожала в Кокшетау (+16 %), Костанае (+14 %), Петропавловске (+13 %), Павлодаре (+11 %), Шымкенте, Актобе, Караганде (по +10 %).
В Астане, Алматы +9 и +8 % соответственно. В то же время в Уральске и Конаеве аренда немного подешевела.
Как изменились цены на аренду
|Город
|26 авг., тг/кв. м
|К нач. авг., %
|К янв., %
|Астана
|4 651
|9
|18
|Алматы
|6 000
|8
|6
|Актау
|2 917
|5
|17
|Актобе
|3 153
|10
|19
|Атырау
|3 333
|2
|11
|Караганда
|3 680
|10
|20
|Костанай
|3 830
|14
|19
|Павлодар
|3 317
|11
|13
|Петропавловск
|3 667
|13
|42
|Уральск
|3 013
|–2
|18
|Усть-Каменогорск
|3 125
|6
|6
|Шымкент
|3 000
|10
|14
|Кокшетау
|3 571
|16
|21
|Конаев*
|3 696
|–1
|–
*Добавлен с марта 2024 года
Средние цены за аренду квартир*
За месяц средние цены на аренду выросли существенно (на 20–60 тыс. тг) практически во всех городах и во всех сегментах.
В Астане однокомнатные подорожали с 180 тыс. до 200 тыс.тг/мес.
Двухкомнатные — с 250 тыс. до 280 тыс. тг.
На трёхкомнатные средние цены не изменились.
В Алматы:
— однокомн. — с 200 тыс. до 230 тыс. тг/мес;
— двухкомн. — с 300 тыс. до 350 тыс. тг;
— трёхкомн. — с 400 тыс. до 450 тыс. тг.
В Шымкенте цены во всех сегментах выросли на 20 тыс. тг.
В некоторых городах особенно выросли в цене трёхкомнатные квартиры: в Кокшетау (+70 тыс.), Караганде (+50 тыс.), Уральске (+50 тыс.), Костанае (+45 тыс.).
|Город
|1-комн.
|2-комн.
|3-комн.
|Алматы
|230 000
|350 000
|450 000
|Астана
|200 000
|280 000
|400 000
|Актау
|140 000
|160 000
|200 000
|Актобе
|150 000
|170 000
|250 000
|Атырау
|160 000
|220 000
|250 000
|Караганда
|140 000
|180 000
|250 000
|Костанай
|150 000
|200 000
|250 000
|Павлодар
|120 000
|160 000
|195 000
|Петропавловск
|165 000
|170 000
|180 000
|Уральск
|130 000
|150 000
|250 000
|Усть-Каменогорск
|110 000
|152 500
|200 000
|Шымкент
|130 000
|170 000
|200 000
|Кокшетау
|140 000
|200 000
|250 000
|Конаев
|140 000
|170 000
|190 000