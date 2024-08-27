В Казахстане взлетели цены на аренду

Рынок аренды продолжает нагреваться в Казахстане. За месяц средние цены выросли на 8 %.

Как сообщает аналитическая служба Krisha.kz, подорожание началось в конце июня (+3.6 % к началу августа). Однако к 26 августа ставки выросли ещё на 8 %. Ежегодный рост связан с сезонным спросом. По мнению экспертов, в сентябре рост цен на аренду продолжится: Повышение ставок зафиксировано почти во всех городах, где Krisha.kz проводит мониторинг. Максимально аренда подорожала в Кокшетау (+16 %), Костанае (+14 %), Петропавловске (+13 %), Павлодаре (+11 %), Шымкенте, Актобе, Караганде (по +10 %).

В Астане, Алматы +9 и +8 % соответственно. В то же время в Уральске и Конаеве аренда немного подешевела.

Как изменились цены на аренду

Город 26 авг., тг/кв. м К нач. авг., % К янв., % Астана 4 651 9 18 Алматы 6 000 8 6 Актау 2 917 5 17 Актобе 3 153 10 19 Атырау 3 333 2 11 Караганда 3 680 10 20 Костанай 3 830 14 19 Павлодар 3 317 11 13 Петропавловск 3 667 13 42 Уральск 3 013 –2 18 Усть-Каменогорск 3 125 6 6 Шымкент 3 000 10 14 Кокшетау 3 571 16 21 Конаев* 3 696 –1 –

*Добавлен с марта 2024 года

Средние цены за аренду квартир*

За месяц средние цены на аренду выросли существенно (на 20–60 тыс. тг) практически во всех городах и во всех сегментах.

В Астане однокомнатные подорожали с 180 тыс. до 200 тыс.тг/мес.

Двухкомнатные — с 250 тыс. до 280 тыс. тг.

На трёхкомнатные средние цены не изменились.

В Алматы:

— однокомн. — с 200 тыс. до 230 тыс. тг/мес;

— двухкомн. — с 300 тыс. до 350 тыс. тг;

— трёхкомн. — с 400 тыс. до 450 тыс. тг.

В Шымкенте цены во всех сегментах выросли на 20 тыс. тг.

В некоторых городах особенно выросли в цене трёхкомнатные квартиры: в Кокшетау (+70 тыс.), Караганде (+50 тыс.), Уральске (+50 тыс.), Костанае (+45 тыс.).

Город 1-комн. 2-комн. 3-комн. Алматы 230 000 350 000 450 000 Астана 200 000 280 000 400 000 Актау 140 000 160 000 200 000 Актобе 150 000 170 000 250 000 Атырау 160 000 220 000 250 000 Караганда 140 000 180 000 250 000 Костанай 150 000 200 000 250 000 Павлодар 120 000 160 000 195 000 Петропавловск 165 000 170 000 180 000 Уральск 130 000 150 000 250 000 Усть-Каменогорск 110 000 152 500 200 000 Шымкент 130 000 170 000 200 000 Кокшетау 140 000 200 000 250 000 Конаев 140 000 170 000 190 000

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