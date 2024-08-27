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В Казахстане взлетели цены на аренду

Фотография для новости В Казахстане взлетели цены на аренду

pixabay.com

Рынок аренды продолжает нагреваться в Казахстане. За месяц средние цены выросли на 8 %.

Как сообщает аналитическая служба Krisha.kz, подорожание началось в конце июня (+3.6 % к началу августа). Однако к 26 августа ставки выросли ещё на 8 %. Ежегодный рост связан с сезонным спросом. По мнению экспертов, в сентябре рост цен на аренду продолжится:

Повышение ставок зафиксировано почти во всех городах, где Krisha.kz проводит мониторинг. Максимально аренда подорожала в Кокшетау (+16 %), Костанае (+14 %), Петропавловске (+13 %), Павлодаре (+11 %), Шымкенте, Актобе, Караганде (по +10 %).

В Астане, Алматы +9 и +8 % соответственно. В то же время в Уральске и Конаеве аренда немного подешевела.

Как изменились цены на аренду

Город 26 авг., тг/кв. м К нач. авг., % К янв., %
Астана 4 651 9 18
Алматы 6 000 8 6
Актау 2 917 5 17
Актобе 3 153 10 19
Атырау 3 333 2 11
Караганда 3 680 10 20
Костанай 3 830 14 19
Павлодар 3 317 11 13
Петропавловск 3 667 13 42
Уральск 3 013 –2 18
Усть-Каменогорск 3 125 6 6
Шымкент 3 000 10 14
Кокшетау 3 571 16 21
Конаев* 3 696 –1

*Добавлен с марта 2024 года

Средние цены за аренду квартир*

За месяц средние цены на аренду выросли существенно (на 20–60 тыс. тг) практически во всех городах и во всех сегментах.

В Астане однокомнатные подорожали с 180 тыс. до 200 тыс.тг/мес.
Двухкомнатные — с 250 тыс. до 280 тыс. тг.
На трёхкомнатные средние цены не изменились.

В Алматы:
— однокомн. — с 200 тыс. до 230 тыс. тг/мес;
— двухкомн. — с 300 тыс. до 350 тыс. тг;
— трёхкомн. — с 400 тыс. до 450 тыс. тг.

В Шымкенте цены во всех сегментах выросли на 20 тыс. тг.

В некоторых городах особенно выросли в цене трёхкомнатные квартиры: в Кокшетау (+70 тыс.), Караганде (+50 тыс.), Уральске (+50 тыс.), Костанае (+45 тыс.).

Город 1-комн. 2-комн. 3-комн.
Алматы 230 000 350 000 450 000
Астана 200 000 280 000 400 000
Актау 140 000 160 000 200 000
Актобе 150 000 170 000 250 000
Атырау 160 000 220 000 250 000
Караганда 140 000 180 000 250 000
Костанай 150 000 200 000 250 000
Павлодар 120 000 160 000 195 000
Петропавловск 165 000 170 000 180 000
Уральск 130 000 150 000 250 000
Усть-Каменогорск 110 000 152 500 200 000
Шымкент 130 000 170 000 200 000
Кокшетау 140 000 200 000 250 000
Конаев 140 000 170 000 190 000
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