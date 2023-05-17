В Казахстане взлетели цены на железнодорожные билеты

Цены на железнодорожные билеты в Казахстане подорожали за год почти на 27 процентов, передает Tengritravel.kz со ссылкой на КТК.

Заметнее всего ощутили рост жители Шымкента. В южном мегаполисе зафиксировано рекордное повышение стоимости поездки на поезде — почти на 80 процентов.

Невыгодно путешествовать по железной дороге и жителям Жетысуской области. Там цены повысились почти на 47 процентов. Замыкает тройку Кызылординская область.

Наименьший рост цен фиксируют на востоке страны, в Алматы и Актюбинской области. В среднем проезд в плацкартном вагоне республиканского сообщения подорожал на 28 процентов, а в купе — на 27,5 процента.

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