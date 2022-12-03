В Казахстане — взрывной спрос на курсы казахского языка

Казахским, хотя бы на начальном уровне, стараются овладеть все больше людей: как релоканты, так и обычные туристы, иностранцы, а также граждане страны, которые не знают языка, передает forbes.kz

Как отмечают учителя и репетиторы, в последнее время за изучением казахского чаще обращаются либо новоприбывшие из-за рубежа, либо школьники, которых приводят родители. Видимо, этот тренд будет укрепляться, поскольку появилась еще одна новость: с 2023 года экзамен по казахскому языку предстоит сдавать не только выпускным, но и всем средним и старшим классам общеобразовательных школ.

Сколько стоит выучить государственный язык в Казахстане, можно ли это сделать бесплатно или за небольшие деньги и при этом в короткий срок? Разбираемся в обзоре языковых школ, курсов и методик.

Кто и почему учит государственный язык

Со слов Гульназым Мукаш, исполнительного директора языкового центра «ELC Қазақша сөйле», основателями которого являются Платон и Мария Цай, клиентуру школы раньше составляла в основном взрослая аудитория: сотрудники крупных компаний, бизнесмены, депутаты, работники акиматов — так сказать, люди при должностях. Возраст обучающихся – от 30 и выше. И причина была очевидной: они обязаны изучать язык по долгу службы.

Сейчас в центре отмечают взрыв интереса со стороны молодежи: «Среди молодых стало модным говорить на казахском языке – это приветствуется. Когда спрашиваем о цели обучения, отвечают: не только для работы, но и для себя. Хотят свободно общаться, чувствовать себя полноценным членом общества», — рассказывает Гульназым.

В центре выделяют несколько сегментов аудитории. Это интернациональные семьи, где, например, русскоязычные родители желают, чтобы дети знали язык. И сами хотят общаться с родственниками, друзьями, соседями — то есть коммуницировать, социализироваться в среде.

Второй сегмент – те, кто оказывает какие-либо услуги. «Учащиеся рассказывают, что к ним все чаще обращаются клиенты, которые не владеют русским языком и поэтому не могут получить услугу на должном уровне. И им хочется обслуживать людей на языке, который те понимают, чтобы не потерять значительную часть своей клиентуры», — рассказывает Гульназым Мукаш.

Третий сегмент – эксперты, интервьюеры, авторы каналов и аккаунтов в соцсетях; среди них, например, есть психологи, которые ведут свои странички: «Они хотят вести свои блоги не только на русском языке, но охватить и казахскую аудиторию тоже. Чтобы знать подписчиков, завоевать их доверие, нужно знать язык на хорошем уровне».

В центр обращаются как русскоязычные казахи, так и представители других этносов. По словам Гульназым, нередко приходят и местные жители, для которых казахский язык не является родным, они говорят: «Мы не собираемся уезжать, будем здесь жить, поэтому хотим выучить язык сами и выучить детей». В последнее время в центре стали получать заявки и от россиян (в том числе российских казахов) и украинцев.

«Недавно обратился молодой человек, который работает врачом и хочет выучить хотя бы базовые вещи, связанные с профессиональной деятельностью. Приезжие отмечают, что казахи очень доброжелательно относятся к иностранцам, которые обращаются к ним на государственном языке», — отмечает Гульназым.

Количество обучающихся в центре за последние месяцы в среднем выросло на 15–20%.

Учимся у блогеров

Чтобы овладеть базой любого иностранного языка, сегодня достаточно и онлайн-занятий. Интернет предлагает широкие возможности, это касается и казахского языка. Так, есть целый ряд неплохих мобильных приложений, которые дадут необходимый словарный запас, помогут использовать стандартные бытовые фразы, отработают произношение.

В то же время в сети появляются блогеры, обучающие казахскому языку. Некоторые из них помогают изучать язык по фильмам и песням, дают уроки грамматики, базовые фразы, которые подобраны по разным темам. В то же время, если вы решились учиться у тиктокеров-казаховедов, хорошо бы выяснить, есть ли у учителей-блогеров необходимая квалификация. Не всегда это лингвисты с дипломом или хотя бы хорошими знаниями и собственной методикой.

Интересный подход к изучению казахского у Оксаны Набиевой-Драчевой (в TikTok – qazaqtili.oxana), которая 5 лет назад открыла в Алматы собственную школу казахского языка. Она родилась в Жамбылской области и училась в казахской школе. Поначалу ей было сложно – родители Оксаны не знают казахского. Но постепенно упорство и старательность принесли результаты. Соседи, друзья, знакомые тоже помогли девочке начать говорить по-казахски, причем без акцента и на очень хорошем уровне.

Сегодня Оксана – профессиональный переводчик-синхронист с казахского на русский и наоборот. Она имеет собственный языковой центр, где обучает людей в онлайн- и офлайн-форматах, ведет корпоративное обучение, а также проводит небольшие уроки в TikTok и Instagram. Также девушка разработала собственную методику изучения языка:

«Я свободно говорю по-казахски с 8 класса, все правила и законы грамматики казахского языка изучала самостоятельно, примерно с 14 лет начала обучать других. В Алматы я три года ездила по домам учеников, а к 20 годам сумела собрать деньги на полугодовую аренду и оборудование кабинета, и дети начали уже приезжать ко мне. Сегодня у меня уже более 600 учеников, это больше, чем было в нашей малокомплектной школе под Таразом», — рассказывает Оксана.

В ее школе учатся казахстанцы из Алматы, Атырау, Актау, Астаны, Караганды и других городов, а также иностранцы из Эстонии, России, Украины, Америки. «Одна девочка из Украины решила не просто выучить язык, но и научиться играть на домбре», — рассказывает Оксана.

Обучает Оксана полностью по своей программе, записывает аудио- и видеоуроки и выгружает их на онлайн-платформу: «Сейчас готова полная программа – 120 уроков казахского языка. Почти готов ускоренный разговорный курс, который будет доступен уже в новом году».

На платформе используется и приемы геймификации (есть игры, помогающие запомнить слова и грамматику), разговорную речь можно прорабатывать в Zoom, ученики делают задания, отправляют онлайн.

В центре Оксаны сегодня работает 12 сотрудников: 9 учителей, SMM-специалист, мобилограф и администратор.

«Развитие методик обучения — это — непаханое поле. Например, в прошлом году я выпускала свой календарь. В него мы поместили 12 грамматических структур (по числу месяцев) и 365 новых слов. И даже если у человека нет времени на обучение, за год он точно выучит 365 слов и 12 структур. Книги, словари, карточки, календари, приложения, небольшие видео, песни – это все сейчас нужно создавать, чтобы казахстанцы с детства имели доступ к языку, чтобы казахский язык осваивался ненавязчиво, автоматически, пассивно», — считает Оксана.

Методики и инструменты

Если говорить о методиках и инструментах обучения казахскому языку, то за минувшие с момента обретения независимости десятилетия их применялось немало.

Из наиболее известных – обучение языку методом погружения в языковую среду. Несколько лет в Казахстане работал культурно-лингвистический лагерь «Ұлытау», инициированный AlmaU. В рамках этого проекта участники разбивали юрточный городок в степи, где жили, соблюдая национальные традиции и разговаривая только по-казахски. В лагере велись занятия в трех группах (начальный, средний и продвинутый уровень казахского), участники разучивали песни, стихи, проводили такие обряды, как «сырға салу», «тұсау кесу» и другие. Как правило, к концу обучения «улытаусцы» проникались культурой и историей и обретали хорошую мотивацию для дальнейшего самостоятельного обучения языку.

Другой действенный метод – изучение по книгам. Пример – этнолингвистический тренинг «Қобыланды – наизусть», в котором принимали участие все желающие, в том числе журналисты и блогеры. Участники тренинга сначала разбирали, а потом учили наизусть текст эпического произведения – метод тоже показал себя как достаточно эффективный.

Нужен или нет?

Учить казахский язык можно как самостоятельно и бесплатно, так и по специальным методикам. Для тех, кто хочет учиться сам, существуют такие ресурсы, как сайт kaz-tili.kz, где даже расписан кайдзен -метод освоения казахского языка. Сегодня в продаже имеются комиксы на казахском языке от бренда QazComics.

А в Facebook, к примеру, можно найти разговорные клубы и группы обучения казахскому, где заниматься можно как бесплатно, так и за символическую плату. Это, например, «Батыл Бол», предлагающий прогоны готовых диалогов в очень веселой атмосфере. Учатся здесь только офлайн и бесплатно. Или дискуссионный клуб казахского языка «Мәміле», на заседания которого приглашаются харизматичные преподаватели-лингвисты (создатель клуба – известный популяризатор казахского языка Канат Тасибеков).

Для тех же, кто предпочитает работать в группах под руководством наставника, существует множество вариантов обучения по самым разным ценам.

К примеру, Женис Алиев предлагает желающим собственную методику обучения казахскому всего за один месяц. Конечно, обучающийся не будет знать язык на высоком уровне, но бытовой казахский освоит.

«Мой курс «Казахский язык без грамматики» включает всего восемь уроков, по два урока в неделю. Это особая методика, разрушающая языковой барьер у обучающихся. Она подходит всем, независимо от уровня. Я обучаю их говорить: задавать вопросы и отвечать на них, используя все виды окончаний казахского языка. Чаще всего у людей имеется именно эта проблема – они понимают язык, умеют читать, но не решаются заговорить. Также обращаются те, кто вообще не знает язык, и те, кто знает минимум, но не понимает и не говорит по-казахски. Все они за месяц получают определенный словарный запас и к концу обучения начинают уже вести беседу», — рассказывает Женис.

Женис Алиев по профессии историк и не является профессиональным педагогом-лингвистом. Свою клиентуру он находит в интернете, в том числе в Telegram-сообществах эмигрантов и переселенцев из других стран. Правда, иногда в таких чатах интересующимся изучением казахского языка иностранцам говорят: в Казахстане знать казахский необязательно, можете прекрасно обойтись русским языком.

«Это местные, которые «помогают» переселенцам таким вот странным образом. С такими «помощниками» вряд ли люди будут учить казахский», — сетует Женис.