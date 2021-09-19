В Казахстане за сутки более 2700 человек заразились COVID-19

inbusiness.kz
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 18 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 2781 человек. По сравнению с предыдущим днем число больных в стране сократилось на 120 человек. Спад новых случаев зафиксирован во всех регионах страны, кроме городов Алматы, Шымкент, Павлодарской области и СКО, сообщает zakon.kz.
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За прошедшие сутки зарегистрирован 2781 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан – 302,
- в городе Алматы – 577,
- в городе Шымкент – 109,
- в Акмолинской области – 130,
- в Актюбинской области – 146,
- в Алматинской области – 245,
- в Атырауской области – 89,
- в ВКО – 103,
- в Жамбылской области – 63,
- в ЗКО – 85,
- в Карагандинской области – 374,
- в Костанайской области – 124,
- в Кызылординской области – 67,
- в Мангистауской области – 16,
- в Павлодарской области – 210,
- в СКО – 86,
- в Туркестанской области – 55.
Всего в стране подтверждено 860 424 случая.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2909 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане — 239,
- в городе Алматы — 690,
- в городе Шымкент — 110,
- в Акмолинской области — 217,
- в Актюбинской области — 61,
- в Алматинской области — 98,
- в Атырауской области — 329,
- в ВКО — 181,
- в Жамбылской области — 0,
- в ЗКО — 26,
- в Карагандинской области — 342,
- в Костанайской области — 28,
- в Кызылординской области – 200,
- в Мангыстауской области — 179,
- в Павлодарской области — 111,
- в СКО — 64,
- в Туркестанской области — 34.
Всего в стране выздоровело 787 450 человек от COVID-19.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области