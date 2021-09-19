USD 425.3
EUR 501.05
RUB 5.85
  1. Home
  2. Новости
  3. В Казахстане за сутки более 2700 человек заразились COVID-19

В Казахстане за сутки более 2700 человек заразились COVID-19

inbusiness.kz

Vinkmag ad

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 18 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 2781 человек. По сравнению с предыдущим днем число больных в стране сократилось на 120 человек. Спад новых случаев зафиксирован во всех регионах страны, кроме городов Алматы, Шымкент, Павлодарской области и СКО, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 2781 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 302,
  • в городе Алматы – 577,
  • в городе Шымкент – 109,
  • в Акмолинской области – 130,
  • в Актюбинской области – 146,
  • в Алматинской области – 245,
  • в Атырауской области – 89,
  • в ВКО – 103,
  • в Жамбылской области – 63,
  • в ЗКО – 85,
  • в Карагандинской области – 374,
  • в Костанайской области – 124,
  • в Кызылординской области – 67,
  • в Мангистауской области – 16,
  • в Павлодарской области – 210,
  • в СКО – 86,
  • в Туркестанской области – 55.

Всего в стране подтверждено 860 424 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2909 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане — 239,
  • в городе Алматы — 690,
  • в городе Шымкент — 110,
  • в Акмолинской области — 217,
  • в Актюбинской области — 61,
  • в Алматинской области — 98,
  • в Атырауской области — 329,
  • в ВКО — 181,
  • в Жамбылской области — 0,
  • в ЗКО — 26,
  • в Карагандинской области — 342,
  • в Костанайской области — 28,
  • в Кызылординской области – 200,
  • в Мангыстауской области — 179,
  • в Павлодарской области — 111,
  • в СКО — 64,
  • в Туркестанской области — 34.

Всего в стране выздоровело 787 450 человек от COVID-19.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Пенсионерка пропала в Костанае
Следующая новость

Я тебя люблю! Костанайцы отмечают День матери — видео