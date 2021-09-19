В Казахстане за сутки более 2700 человек заразились COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 18 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 2781 человек. По сравнению с предыдущим днем число больных в стране сократилось на 120 человек. Спад новых случаев зафиксирован во всех регионах страны, кроме городов Алматы, Шымкент, Павлодарской области и СКО, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 2781 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 302,

в городе Алматы – 577,

в городе Шымкент – 109,

в Акмолинской области – 130,

в Актюбинской области – 146,

в Алматинской области – 245,

в Атырауской области – 89,

в ВКО – 103,

в Жамбылской области – 63,

в ЗКО – 85,

в Карагандинской области – 374,

в Костанайской области – 124,

в Кызылординской области – 67,

в Мангистауской области – 16,

в Павлодарской области – 210,

в СКО – 86,

в Туркестанской области – 55.

Всего в стране подтверждено 860 424 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2909 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане — 239,

в городе Алматы — 690,

в городе Шымкент — 110,

в Акмолинской области — 217,

в Актюбинской области — 61,

в Алматинской области — 98,

в Атырауской области — 329,

в ВКО — 181,

в Жамбылской области — 0,

в ЗКО — 26,

в Карагандинской области — 342,

в Костанайской области — 28,

в Кызылординской области – 200,

в Мангыстауской области — 179,

в Павлодарской области — 111,

в СКО — 64,

в Туркестанской области — 34.

Всего в стране выздоровело 787 450 человек от COVID-19.

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