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  3. В Казахстане за сутки зарегистрировали 140 случаев заражения коронавирусом

В Казахстане за сутки зарегистрировали 140 случаев заражения коронавирусом

Всего с начала пандемии в стране выявили 1 400 088 лабораторно подтверждённых случаев заражения КВИ.

 Статистика по Сovid-19 за сутки:

  • Заразились – 140.
  • Умерли – 0.

Общая статистика по Сovid-19:

  • Заразились – 1 400 088.
  • Умерли – 13 694.

Статистика по коронавирусной пневмонии за сутки:

  • Заболели – 0.
  • Умерли – 0.

Общая статистика по коронавирусной пневмонии:

  • Заболели – 90 459.
  • Умерли – 5363.

Проходят лечение 2190 человек (2083 КВИ+, 107 КВИ-):

  • в тяжёлом состоянии – 11;
  • в состоянии крайней степени тяжести – 4;
  • на аппаратах ИВЛ – 1.
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