В Казахстане за сутки зарегистрировали 140 случаев заражения коронавирусом

Всего с начала пандемии в стране выявили 1 400 088 лабораторно подтверждённых случаев заражения КВИ.
Статистика по Сovid-19 за сутки:
- Заразились – 140.
- Умерли – 0.
Общая статистика по Сovid-19:
- Заразились – 1 400 088.
- Умерли – 13 694.
Статистика по коронавирусной пневмонии за сутки:
- Заболели – 0.
- Умерли – 0.
Общая статистика по коронавирусной пневмонии:
- Заболели – 90 459.
- Умерли – 5363.
Проходят лечение 2190 человек (2083 КВИ+, 107 КВИ-):
- в тяжёлом состоянии – 11;
- в состоянии крайней степени тяжести – 4;
- на аппаратах ИВЛ – 1.