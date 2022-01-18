В Казахстане заболеваемость КВИ выросла почти в 20 раз — глава Минздрава

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Министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства заявила, что заболеваемость коронавирусом в стране за последний месяц выросла в 19,6 раза, передает zakon.kz.
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«В Казахстане стремительно распространяется «омикрон-штамм». Сегодня вся страна, за исключением Туркестанской области, находится в «красной» зоне. Показатели, характеризующие эпидситуацию в республике, также подтверждают распространение варианта «омикрон». Так, заболеваемость КВИ за последний месяц выросла в 19,6 раза, репродуктивное число увеличилось в 2,1 раза», — отметила министр здравоохранения Ажар Гиният
По ее данным, суточный объем тестирования на КВИ увеличился в 3,5 раза и достиг 50 тыс. тестов в сутки.
«Несмотря на рост заболеваемости, летальность за последний месяц снизилась в 2,5 раза. Более 60% суточной заболеваемости КВИ приходится на три региона. Так, заболеваемость в Нур-Султане выросла в 32 раза, в Алматы – в восемь раз и в Карагандинской области – в девять раз», — озвучила данные Ажар Гиният.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области