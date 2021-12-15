В Казахстане зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусной инфекции зафиксировали в Казахстане. Согласно данным МВК по нераспространению COVID-19, на 14 декабря в стране выявили 488 новых случаев заболевания, что на 91 больше, чем днем ранее, передает Zakon.kz.

За сутки зарегистрировано 488 новых случаев заболевания, из них:

в городе Нур-Султан – 62,

в городе Алматы – 38,

в городе Шымкент – 5,

в Акмолинской области – 58,

в Актюбинской области – 5,

в Алматинской области – 17,

в Атырауской области – 6,

в ВКО – 20,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 10,

в Карагандинской области – 74,

в Костанайской области – 38,

в Кызылординской области – 5,

в Мангистауской области – 9,

в Павлодарской области – 65,

в СКО – 73,

в Туркестанской области – 2.

Всего в стране подтверждено 980 860 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

За тот же период в Казахстане 921 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 88,

в Алматы – 59,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 69,

в Актюбинской области – 11,

в Алматинской области – 5,

в Атырауской области – 5,

в ВКО – 57,

в Жамбылской области – 17,

в ЗКО – 31,

в Карагандинской области – 130,

в Костанайской области – 253,

в Кызылординской области – 6,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 52,

в СКО – 130,

в Туркестанской области – 7.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 950 318 человек.

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