В Казахстане зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

newtimes.kz
Рост заболеваемости коронавирусной инфекции зафиксировали в Казахстане. Согласно данным МВК по нераспространению COVID-19, на 14 декабря в стране выявили 488 новых случаев заболевания, что на 91 больше, чем днем ранее, передает Zakon.kz.
За сутки зарегистрировано 488 новых случаев заболевания, из них:
- в городе Нур-Султан – 62,
- в городе Алматы – 38,
- в городе Шымкент – 5,
- в Акмолинской области – 58,
- в Актюбинской области – 5,
- в Алматинской области – 17,
- в Атырауской области – 6,
- в ВКО – 20,
- в Жамбылской области – 1,
- в ЗКО – 10,
- в Карагандинской области – 74,
- в Костанайской области – 38,
- в Кызылординской области – 5,
- в Мангистауской области – 9,
- в Павлодарской области – 65,
- в СКО – 73,
- в Туркестанской области – 2.
- Всего в стране подтверждено 980 860 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
За тот же период в Казахстане 921 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:
- в Нур-Султане – 88,
- в Алматы – 59,
- в Шымкенте – 0,
- в Акмолинской области – 69,
- в Актюбинской области – 11,
- в Алматинской области – 5,
- в Атырауской области – 5,
- в ВКО – 57,
- в Жамбылской области – 17,
- в ЗКО – 31,
- в Карагандинской области – 130,
- в Костанайской области – 253,
- в Кызылординской области – 6,
- в Мангистауской области – 1,
- в Павлодарской области – 52,
- в СКО – 130,
- в Туркестанской области – 7.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 950 318 человек.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области