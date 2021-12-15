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В Казахстане зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

newtimes.kz

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Рост заболеваемости коронавирусной инфекции зафиксировали в Казахстане. Согласно данным МВК по нераспространению COVID-19, на 14 декабря в стране выявили 488 новых случаев заболевания, что на 91 больше, чем днем ранее, передает Zakon.kz.

За сутки зарегистрировано 488 новых случаев заболевания, из них:

  • в городе Нур-Султан – 62,
  • в городе Алматы – 38,
  • в городе Шымкент – 5,
  • в Акмолинской области – 58,
  • в Актюбинской области – 5,
  • в Алматинской области – 17,
  • в Атырауской области – 6,
  • в ВКО – 20,
  • в Жамбылской области – 1,
  • в ЗКО – 10,
  • в Карагандинской области – 74,
  • в Костанайской области – 38,
  • в Кызылординской области – 5,
  • в Мангистауской области – 9,
  • в Павлодарской области – 65,
  • в СКО – 73,
  • в Туркестанской области – 2.
  • Всего в стране подтверждено 980 860 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

За тот же период в Казахстане 921 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 88,
  • в Алматы – 59,
  • в Шымкенте – 0,
  • в Акмолинской области – 69,
  • в Актюбинской области – 11,
  • в Алматинской области – 5,
  • в Атырауской области – 5,
  • в ВКО – 57,
  • в Жамбылской области – 17,
  • в ЗКО – 31,
  • в Карагандинской области – 130,
  • в Костанайской области – 253,
  • в Кызылординской области – 6,
  • в Мангистауской области – 1,
  • в Павлодарской области – 52,
  • в СКО – 130,
  • в Туркестанской области – 7.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 950 318 человек.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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