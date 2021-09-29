В Казахстане зафиксирован прирост новых случаев COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 28 сентября 2021 года. Продолжается рост числа зараженных по всем регионам страны. В Актюбинской области по сравнению с предыдущим днем количество больных увеличилось на 46, в ЗКО — на 25, в Акмолинской области — на 23 человека, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1925 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан — 196,

в городе Алматы — 426,

в городе Шымкент — 125,

в Акмолинской области — 49,

в Актюбинской области — 90,

в Алматинской области — 181,

в Атырауской области — 55,

в ВКО — 93,

в Жамбылской области — 58,

в ЗКО — 54,

в Карагандинской области — 174,

в Костанайской области — 104,

в Кызылординской области — 47,

в Мангистауской области — 15,

в Павлодарской области — 144,

в СКО — 77,

в Туркестанской области — 37.

Всего в стране подтверждено 882 634 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2857 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан — 200,

в городе Алматы — 932,

в городе Шымкент — 147,

в Акмолинской области — 178,

в Актюбинской области — 109,

в Алматинской области — 181,

в Атырауской области — 27,

в ВКО — 181,

в Жамбылской области — 58,

в ЗКО — 143,

в Карагандинской области — 188,

в Костанайской области — 148,

в Кызылординской области — 82,

в Мангистауской области — 25,

в Павлодарской области — 57,

в СКО — 168,

в Туркестанской области — 33.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 818 521 человек.

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