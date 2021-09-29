В Казахстане зафиксирован прирост новых случаев COVID-19

itcentr.net/uslugi/laboratory
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 28 сентября 2021 года. Продолжается рост числа зараженных по всем регионам страны. В Актюбинской области по сравнению с предыдущим днем количество больных увеличилось на 46, в ЗКО — на 25, в Акмолинской области — на 23 человека, сообщает zakon.kz.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
За прошедшие сутки зарегистрировано 1925 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан — 196,
- в городе Алматы — 426,
- в городе Шымкент — 125,
- в Акмолинской области — 49,
- в Актюбинской области — 90,
- в Алматинской области — 181,
- в Атырауской области — 55,
- в ВКО — 93,
- в Жамбылской области — 58,
- в ЗКО — 54,
- в Карагандинской области — 174,
- в Костанайской области — 104,
- в Кызылординской области — 47,
- в Мангистауской области — 15,
- в Павлодарской области — 144,
- в СКО — 77,
- в Туркестанской области — 37.
Всего в стране подтверждено 882 634 случая.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2857 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан — 200,
- в городе Алматы — 932,
- в городе Шымкент — 147,
- в Акмолинской области — 178,
- в Актюбинской области — 109,
- в Алматинской области — 181,
- в Атырауской области — 27,
- в ВКО — 181,
- в Жамбылской области — 58,
- в ЗКО — 143,
- в Карагандинской области — 188,
- в Костанайской области — 148,
- в Кызылординской области — 82,
- в Мангистауской области — 25,
- в Павлодарской области — 57,
- в СКО — 168,
- в Туркестанской области — 33.
Всего в стране от COVID-19 выздоровел 818 521 человек.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области