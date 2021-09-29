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В Казахстане зафиксирован прирост новых случаев COVID-19

itcentr.net/uslugi/laboratory

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Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 28 сентября 2021 года. Продолжается рост числа зараженных по всем регионам страны. В Актюбинской области по сравнению с предыдущим днем количество больных увеличилось на 46, в ЗКО — на 25, в Акмолинской области — на 23 человека, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1925 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан — 196,
  • в городе Алматы — 426,
  • в городе Шымкент — 125,
  • в Акмолинской области — 49,
  • в Актюбинской области — 90,
  • в Алматинской области — 181,
  • в Атырауской области — 55,
  • в ВКО — 93,
  • в Жамбылской области — 58,
  • в ЗКО — 54,
  • в Карагандинской области — 174,
  • в Костанайской области — 104,
  • в Кызылординской области — 47,
  • в Мангистауской области — 15,
  • в Павлодарской области — 144,
  • в СКО — 77,
  • в Туркестанской области — 37.

Всего в стране подтверждено 882 634 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2857 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан — 200,
  • в городе Алматы — 932,
  • в городе Шымкент — 147,
  • в Акмолинской области — 178,
  • в Актюбинской области — 109,
  • в Алматинской области — 181,
  • в Атырауской области — 27,
  • в ВКО — 181,
  • в Жамбылской области — 58,
  • в ЗКО — 143,
  • в Карагандинской области — 188,
  • в Костанайской области — 148,
  • в Кызылординской области — 82,
  • в Мангистауской области — 25,
  • в Павлодарской области — 57,
  • в СКО — 168,
  • в Туркестанской области — 33.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 818 521 человек.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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