В Казахстане зафиксирован прирост смертей от COVID-19 и пневмонии

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 9 января, сообщает zakon.kz.
На 9 января лечение от КВИ продолжают получать 22 830 человек (10 874 КВИ+ и 11 956 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 383 пациента, на амбулаторном уровне – 17 447 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 283 пациента,
• в состоянии крайней степени тяжести – 49 пациентов;
• на аппарате ИВЛ — 46 пациентов.
За прошедшие сутки зарегистрировано 4 случая с летальным исходом. Всего с 13 марта зарегистрировано 2 356 случаев.
Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19
На 7 января 2021 года зарегистрировано 28 случаев заболевания, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 59 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано:
Заболевших- 46 218, случаев с летальным исходом — 522, всего выздоровели – 33 740 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области