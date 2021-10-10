В Казахстане зафиксирован прирост смертности от коронавируса

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Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 10 октября 2021года, сообщает zakon.kz.
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На 10 октября лечение от КВИ продолжают получать 53 581 человек (–46 382 + и 7 199 КВИ-), из них в стационарах находится – 9 384 пациента, на амбулаторном уровне – 44 197 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 674 пациента,
• в состоянии крайней степени тяжести – 201 пациента,
• на аппарате ИВЛ – 127 пациентов.
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 10 октября 2021 года
8.10.2021 г. зафиксировано 149 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов и 272 человека выздоровели.
Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 77205, летальных случаев — 4910, выздоровевших — 65096.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области