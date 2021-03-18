В Казахстане зафиксирован рост смертей от коронавируса

Информацию о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в РК на 18 марта предоставили в Минздраве, сообщает zakon.kz.

На 18 марта лечение от КВИ продолжают получать 19 871 человек (16 191 КВИ+ и 3 680 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 603 пациента, на амбулаторном уровне – 14 268 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 236 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 65 пациентов;

• на аппарате ИВЛ – 39 пациентов.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 16 марта 2021 года зарегистрировано 57 новых случаев заболевания, 3 случая с летальным исходом. Выздоровело 186 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших — 49 953, случаев с летальным исходом — 659, всего выздоровели – 45 614 человек.

Смертность от коронавируса

От коронавируса за сутки скончались восемь человек. Всего с начала пандемии от этой инфекции умерли 2881 человек.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.