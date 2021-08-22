В Казахстане зафиксирован спад заражений коронавирусом

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За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 6725 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19 за 21 августа.
Всего в стране подтверждено 736 906 случаев, из них:
- в городе Нур-Султане — 829,
- в городе Алматы — 1613,
- в городе Шымкенте — 336,
- в Акмолинской области — 281,
- в Актюбинской области — 417,
- в Алматинской области — 400,
- в Атырауской области — 287,
- в ВКО — 176,
- в Жамбылской области — 132,
- в ЗКО — 135,
- в Карагандинской области — 920,
- в Костанайской области — 297,
- в Кызылординской области — 185,
- в Мангистауской области — 153,
- в Павлодарской области — 331,
- в СКО — 168,
- в Туркестанской области — 65.
В то же время в республике 5 918 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
- в городе Нур-Султане — 645,
- в городе Алматы — 1638,
- в городе Шымкенте — 646,
- в Акмолинской области — 256,
- в Актюбинской области — 0,
- в Алматинской области — 355,
- в Атырауской области — 99,
- в ВКО — 96,
- в Жамбылской области — 50,
- в ЗКО — 76,
- в Карагандинской области — 1011 ,
- в Костанайской области — 214,
- в Кызылординской области – 131,
- в Мангыстауской области — 249,
- в Павлодарской области — 193,
- в СКО — 121,
- в Туркестанской области — 138.
Всего в стране выздоровело 610 719 человек от COVID-19.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области