В Казахстане зафиксирован спад заражений коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 6725 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19 за 21 августа.

Всего в стране подтверждено 736 906 случаев, из них:

в городе Нур-Султане — 829,

в городе Алматы — 1613,

в городе Шымкенте — 336,

в Акмолинской области — 281,

в Актюбинской области — 417,

в Алматинской области — 400,

в Атырауской области — 287,

в ВКО — 176,

в Жамбылской области — 132,

в ЗКО — 135,

в Карагандинской области — 920,

в Костанайской области — 297,

в Кызылординской области — 185,

в Мангистауской области — 153,

в Павлодарской области — 331,

в СКО — 168,

в Туркестанской области — 65.

В то же время в республике 5 918 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султане — 645,

в городе Алматы — 1638,

в городе Шымкенте — 646,

в Акмолинской области — 256,

в Актюбинской области — 0,

в Алматинской области — 355,

в Атырауской области — 99,

в ВКО — 96,

в Жамбылской области — 50,

в ЗКО — 76,

в Карагандинской области — 1011 ,

в Костанайской области — 214,

в Кызылординской области – 131,

в Мангыстауской области — 249,

в Павлодарской области — 193,

в СКО — 121,

в Туркестанской области — 138.

Всего в стране выздоровело 610 719 человек от COVID-19.

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