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В Казахстане зафиксирован спад заражений коронавирусом

newtimes.kz

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За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 6725 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19 за 21 августа.

Всего в стране подтверждено 736 906 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султане — 829,
  • в городе Алматы — 1613,
  • в городе Шымкенте — 336,
  • в Акмолинской области — 281,
  • в Актюбинской области — 417,
  • в Алматинской области — 400,
  • в Атырауской области — 287,
  • в ВКО — 176,
  • в Жамбылской области — 132,
  • в ЗКО — 135,
  • в Карагандинской области — 920,
  • в Костанайской области — 297,
  • в Кызылординской области — 185,
  • в Мангистауской области — 153,
  • в Павлодарской области — 331,
  • в СКО — 168,
  • в Туркестанской области — 65.

В то же время в республике 5 918 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в городе Нур-Султане — 645,
  • в городе Алматы — 1638,
  • в городе Шымкенте — 646,
  • в Акмолинской области — 256,
  • в Актюбинской области — 0,
  • в Алматинской области — 355,
  • в Атырауской области — 99,
  • в ВКО — 96,
  • в Жамбылской области — 50,
  • в ЗКО — 76,
  • в Карагандинской области — 1011 ,
  • в Костанайской области — 214,
  • в Кызылординской области – 131,
  • в Мангыстауской области — 249,
  • в Павлодарской области — 193,
  • в СКО — 121,
  • в Туркестанской области — 138.

Всего в стране выздоровело 610 719 человек от COVID-19.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области



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