В Казахстане зафиксирована наихудшая ситуация с оттоком населения среди стран ЕАЭС

Среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Казахстане по итогам трех кварталов зафиксирована наихудшая ситуация с миграцией населения, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на LS.

За девять месяцев 2020 года нашу республику покинули 21 079 человек, а прибыли 9233. Миграционный отток, следовательно, составил 11 846 человек, или 63 человека на 100 тысяч населения.

Отрицательная разница наблюдается и в Кыргызстане. В этой стране миграционный отток составил 3103, или 47,6 человека, на 100 тысяч населения. Из Кыргызстана, по данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), эмигрировали 3992 человека против 889 прибывших.

В остальных странах ЕАЭС наблюдается положительная разница. Так, в России миграционный прирост составил 81 653 человека, или 55,6, на 100 тысяч населения (433 401 человек приехал, 351 748 — уехали), в Армении — 2 800 человек, или 94,3, на 100 тысяч населения (29 900 прибыли, 27 100 выбыли).

ЕЭК не предоставил данных по Беларуси за январь-сентябрь 2020 года. По итогам первого полугодия в стране наблюдался прирост в 82 человека — приехали 11 097 человек, выбыли — 11 015 человек.

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