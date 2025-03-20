В Казахстане резко выросло количество ИП, передает LS.

На 1 марта этого года количество субъектов МСП (действующих) достигло 2,1 млн компаний. Это на 4% больше в сравнении с той же датой прошлого года, сообщает Бюро нацстатистики.

Из них больше всего ИП – 1,7 млн предприятий (+25%, или +345,8 тыс. компаний). Далее следуют юрлица малого предпринимательства – 360,7 тыс. (-0,1%, или -449 компаний), крестьянские или фермерские хозяйства – 258,9 тыс. (-2,8%, или -7,5 тыс. компаний), юрлица среднего предпринимательства – 3 тыс. (+2,6%, или +78 компаний).

Традиционно наибольшее количество субъектов бизнеса базируется в Алматы – 374,4 тыс. компаний (+7,3%, или +25,5 тыс. компаний) и Астане – 251,2 тыс. (+8,2%, или +19,2 тыс.) и Туркестанской области – 210,5 тыс. (+3%, или +6,2 тыс.).

В Алматинской области свою деятельность осуществляют 146,2 тыс. МСП (+7,7%; +10,4 тыс.), в Шымкенте – 138,4 тыс. (+6,4%; +8,4 тыс.), Жамбылской области – 105,1 тыс. (-1,4%; -1,5 тыс.)

Сфера торговли остается лидером по числу действующих предприятий – 738,7 тыс. (+3%; +21,5 тыс. компаний).

Сельское, лесное и рыбное хозяйство поднимают 289,3 тыс. бизнесменов (-3,6%; -10,9 тыс.), транспорт и складирование – 139,8 тыс. (+39,7%; +39,8 тыс.), обрабатывающую промышленность – 108,5 тыс. (+1,1%; +1,2 тыс.), строительство – 107,4 тыс. (+7,6%; +7,6 тыс.).

Автомобиль на газу загорелся в Костанае Сегодня в Костанае на пересечении улиц Рабочая и Фабричная огонь охватил транспортное средство, создавая угрозу...

Большой приток талых вод. Дорога обрушилась в Костанайской области О ситуации с разрушением дороги вблизи села Торгай сообщили в оперативном штабе Костанайской области. "19...