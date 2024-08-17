В Казахстане закрываются фермерские хозяйства

В Казахстане стало больше ИП, но меньше фермерских хозяйств, передает LS.

На 1 августа этого года количество субъектов МСБ (действующих) достигло 2 млн компаний. Это немного больше в сравнении с той же датой прошлого года – на 0,6%, сообщает бюро нацстатистики.

Из них больше всего ИП – 1,4 млн предприятий (+0,5%). Далее следуют юрлица малого предпринимательства – 359,1 тыс. (+1,7%), крестьянские или фермерские хозяйства – 266,9 тыс. (-0,3%), юрлица среднего предпринимательства – 2,9 тыс. (+3%).

Традиционно наибольшее количество субъектов бизнеса базируется в Алматы – 356,8 тыс. компаний (+6,5%), Астане – 236,1 тыс. (+4,8%) и Туркестанской области – 210 тыс. (-1,5%).

Сфера торговли остается лидером по числу действующих предприятий – 730 тыс. (+0,1%). Сельское, лесное и рыбное хозяйство поднимают 300 тыс. бизнесменов (-1,1%), обрабатывающую промышленность – 110,3 тыс. (-2,7%).

Операциями с недвижимым имуществом занимались 104,3 тыс. компаний (+11,4%), транспортом и складированием – 102,5 тыс. (+13%), строительством – 103 тыс. (+4%).

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