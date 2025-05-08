В Казахстане стало меньше кинотеатров, а вот количество музеев и парков растет. LS показывает в инфографике культурную карту страны.

В 2024 году в стране насчитывалось 282 музея, что на 2,5% больше, чем в 2023 году.

Больше всего таких культурных учреждений находится в Туркестанской области – 27. Далее следуют Актюбинская (21), Западно-Казахстанская области (20) и Алматы (20). В данных регионах количество музеев не изменилось.

А вот в Северо-Казахстанской области их стало на три больше (+23%), в Жетісу – на два (+15,3%), в Карагандинской – на два (+12,5%). В то же время в Атырауской области и Астане число музеев снизилось – на 6,2% и 12,5% соответственно.

Парков развлечений в Казахстане также стало больше – 251 (+9,1%, или +21 объект). Наибольший прирост зафиксирован в Туркестанской области (+18,5%), Алматы (+19%), Шымкенте (+16%) и Карагандинской области (+1,5 раза).

При этом в Жамбылской области стало меньше парков (-28,5%), как и в Алматинской (-12,5%).

Что касается зоопарков, то их в стране осталось 10, что на 9% меньше, чем в 2023 году. В Алматы теперь работает один зоопарк – в три раза меньше. По два объекта функционирует в Восточно-Казахстанской области и Астане и по одному – в области Абай и Акмолинской.

Кроме того, в Казахстане стало на два кинотеатра меньше – 121 (-1,6%). В Акмолинской, Атырауской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях закрылось по два объекта, а в Туркестанской – один. Положительная динамика отмечена в Костанайской (+33,3%), Кызылординской (+1,5 раза), Мангистауской (+28,5%), Восточно-Казахстанской областях (+33,3%) и в Астане (+25%).

Театров, как и годом ранее, 74. Однако по регионам произошли изменения: в Алматы их стало меньше на 8,3%, в Астане – больше на 11%. Рост также зафиксирован в Костанайской (+25%) и Атырауской областях (+два раза).

Также в Казахстане действует единственный океанариум, который расположен в столице.

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