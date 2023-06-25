В Казахстане запланировано повышение совокупной пенсии со 109 тыс. до 138 тысяч

В минтруда и соцзащиты рассказали о мерах, принимаемых в Казахстане для повышения эффективности пенсионной системы в рамках Социального кодекса, передает inbusiness.kz.

На сегодняшний день в Казахстане сформирована и действует многоуровневая пенсионная система. Она включает в себя базовую и солидарную пенсии, а также пенсионную выплату из Единого накопительного пенсионного фонда (далее – ЕНПФ). Последняя, как известно, формируется за счет пенсионных накоплений граждан.

Вместе с тем система солидарных пенсий постепенно сворачивается, так как при их назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы.

С 1 января 2023 года реализуется новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы, который также предусмотрен Социальным кодексом. Его реализация позволит повысить эффективность пенсионной системы и обеспечить граждан адекватными размерами пенсий.

Во-первых, в период с 2023 по 2027 годы предусмотрено поэтапное доведение размеров минимальной базовой пенсии с 54 до 70%, максимальной – со 100 до 120% от величины прожиточного минимума.

За этот период размер базовой пенсии будет повышен в среднем до 51%. При этом ежегодный рост среднего размера базовой пенсии будет составлять порядка 13%. Это коснется всех 2,2 миллионов пенсионеров Казахстана.

Во-вторых, с 1 января 2023 года для граждан, выходящих на пенсию, повышена величина максимального дохода, используемого для исчисления солидарных пенсий с 46 до 55 месячных расчетных показателей.

Реализация данных мер позволит к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27% – со 109 до 138 тыс. тенге в течение трех лет. Также это приведет к увеличению удельного веса государственных выплат в совокупной пенсии.

Необходимо напомнить, что согласно Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы РК до 2030 года размеры базовой пенсии ежегодно индексируются на уровень инфляции, а размеры солидарной пенсии – с опережением уровня инфляции на 2%.

Так, с учетом ежегодного повышения средний размер совокупной пенсии составляет 120,7 тыс. тенге (базовая – 37 862 тенге, солидарная – 82 881 тенге).

В-третьих, повышению размеров пенсий будет способствовать и введение условно-накопительного пенсионного компонента за счет обязательных пенсионных взносов работодателей (далее – ОПВР) в пользу работника. ОПВР будут вводиться поэтапно в течение пяти лет, начиная с 1,5% в 2024 году до 5% к 2027 году.

Данная мера направлена на повышение уровня пенсионного обеспечения молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсионной выплаты от государства, накопительной – за счет своих отчислений и условно-накопительной – за счет взносов работодателей.

Таким образом, за пенсионное обеспечение нынешнего молодого поколения будут солидарно ответственны: государство, работодатель и сам работник. Это мировая практика и, одновременно, социальная ответственность каждого работодателя.

Также одной из новелл Социального кодекса является предоставление вкладчиком ЕНПФ возможности передачи 50% своих пенсионных активов частным управляющим инвестиционным компаниям по своему самостоятельному выбору.

Это дает гражданам возможность участия в управлении их пенсионными активами, формирования своего собственного пенсионного плана, выбора альтернативной политики инвестирования своих сбережений.

Кроме того, в рамках Социального кодекса с 1 июля 2023 года пенсионерам по выслуге лет, имеющим пенсионные накопления в ЕНПФ, предоставляется право на использование всей суммы своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий или оплату лечения.

Воспользоваться этим правом смогут порядка 75 тыс. пенсионеров по выслуге лет на общую сумму 120 млрд тенге.

В целом предпринимаемые меры позволят обеспечить адекватными размерами пенсий не только нынешних, но и будущих пенсионеров страны.

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