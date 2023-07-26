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В Казахстане запретили расплачиваться мобильными переводами

pixabay.com

Соответствующий указ подписан министром финансов, однако несмотря на это, в магазинах, частных клиниках и торговых центрах продолжают использовать этот вид расчёта,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на «Хабар 24».

На некоторых торговых точках покупателям даже отказываются предоставлять POS-терминал, если клиент не может или не хочет заплатить переводом. Предприниматели просят отправить деньги на мобильный номер, ссылаясь на то, что аппарат не работает.

По Налоговому кодексу все денежные расчёты в Казахстане должны вестись с помощью контрольно-кассовых машин: сюда относятся оплата наличными или банковской картой. Мобильные платежи разрешены по QR-коду в приложении банка.

«За неприменение контрольно-кассовой машины предусмотрены штрафы. У нас есть акция «Гражданский контроль», в её рамках любой налогоплательщик может сделать видеофиксацию факта, что у него не приняли оплату POS-терминалом, и по этим данным мы уже в дальнейшем будем принимать меры», — сообщил главный эксперт управления государственных услуг КГД МФ Данат Кезембаев.

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