В Казахстане запретили сбор копий удостоверений личности

О том, что нужно запретить сбор бумажных удостоверений, в стране начали говорить в прошлом году. Эта мера предусмотрена для защиты персональных данных. С июля электронные документы официально приравняли к бумажным. Это значит, что в госорганах, банках, аэропортах и на вокзалах необязательно предъявлять оригинал, например, удостоверения личности.

Жители Казахстана могут показать документ через eGov mobile, или некоторые банковские приложения. Скриншот экрана или фото документа не подойдет. А уже в декабре президент страны подписал документ, запрещающий сбор копий удостоверений личности, с февраля он вступил в силу.

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«Вопрос безопасности. Удостоверение личности является вашей персональной информацией. В нем указаны ваши персональные данные. Соответственно копия документа, точная копия документа является тоже персональными данными. То, как они хранятся, в каких условиях, рыбу в них заворачивают, или выбрасывают, или они где-то пылятся годами в каком-то архиве. Это большой вопрос, и физически отследить, как хранятся персональные данные наших граждан не возможно», — объясняют депутат мажилиса парламента РК Екатерина Смышляева.

Екатерина Смышляева отмечает, что эпоха бумажных документов прошла, и пришло время цифровизации. Требовать копии удостоверения с вас не могут, однако есть исключения.

«Если вы являетесь иностранным гражданином, и у вас нет никаких цифровых аналогов, вы фактически отсутствуете в казахстанских информационных системах, то соответственно там, в определенных случаях, требовать копии могут. Так как это вопрос регистрации может, вопрос открытия счетов. Здесь ограничение не выставлено. Выставлено только для граждан Казахстана», — говорит Екатерина Смышляева.

Екатерина Смышляева отметила, что жителям страны достаточно предоставить QR-код электронного документа, а сотрудники организаций, куда вы обращаетесь, с помощью сканеров могут проверить его на достоверность.

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