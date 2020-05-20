В Казахстане запретят продавать б/у автозапчасти без техпаспорта

Для исключения продажи деталей краденых автомобилей в Казахстане запретят продажу б/у запчастей без предоставления техпаспорта, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Внутри страны мы провели ряд инициатив в законодательной части правил внутренней торговли. В июне прошлого года мы внесли одну такую норму — продажа запасных частей автомобилей должна осуществляться только в специализированных магазинах. В настоящее время мы усилили контроль по этим спецмагазинам.

Я вам скажу, как и в ломбардной деятельности, прежде чем сдать запчасть на реализацию на тот же авторынок, владелец обязан дать техпаспорт автомашины, с которой эта запчасть была снята, и свое удостоверение личности. То есть на рынке мы уже будем знать, какие запчасти б/у продаются и кто их выставил на продажу», — пояснил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

По его словам, в ближайшее время в Мажилис будет внесена норма КоАП по статье 204 «Нарушение законодательства по приему и реализации непродовольственных товаров, бывших в употреблении».

«Как раз она предусматривает административную ответственность в случае нарушения этих правил. Тем самым мы регламентируем рынок продажи бэушных автозапчастей у нас в Казахстане», — заявил министр.

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