В Казахстане запретят продавать б/у автозапчасти без техпаспорта

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Для исключения продажи деталей краденых автомобилей в Казахстане запретят продажу б/у запчастей без предоставления техпаспорта, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Внутри страны мы провели ряд инициатив в законодательной части правил внутренней торговли. В июне прошлого года мы внесли одну такую норму — продажа запасных частей автомобилей должна осуществляться только в специализированных магазинах. В настоящее время мы усилили контроль по этим спецмагазинам.
По его словам, в ближайшее время в Мажилис будет внесена норма КоАП по статье 204 «Нарушение законодательства по приему и реализации непродовольственных товаров, бывших в употреблении».
«Как раз она предусматривает административную ответственность в случае нарушения этих правил. Тем самым мы регламентируем рынок продажи бэушных автозапчастей у нас в Казахстане», — заявил министр.