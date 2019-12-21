В Казахстане запретят продавать снюсы

В Казахстане ввели временный запрет на снюсы. Главный санитарный врач страны уточнил, что легкий наркотик уже распространяют по всей территории республики. Поэтому нет времени ждать, когда от этой смеси пострадают люди. Ведь дозы синтетического никотина в них настолько велики, что могут привести к летальному исходу, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

– В настоящее время выявлено в Северном Казахстане, выявлено содержание в российской смеси «Никитич», производство Санкт-Петербург. Здесь содержание в одной дозе составляло 52 миллиграмма на грамм. Вот представляете, какое это огромное количество? Если его употребит ребенок, то это грозит и летальным исходом, — говорит заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Жандарбек Бекшин.

До этого времени, уверяет Бекшин, серьезных оснований для запрета не было. В то же время никто фактически не регулировал продажу курительных и жевательных смесей в стране. Теперь, помимо запрета, санврачи вместе с чиновниками управлений образования и здравоохранения намерены создать специальную группу. Они будут проверять ночные клубы и интернет-магазины. С последними сложнее. В сети торговля ведется без адресов и личных данных. Нарушителей запрета ждет приличный штраф – от 500 тысяч до 4 миллионов тенге. Срок запрета пока не установлен.