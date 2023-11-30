В Казахстане запретят сбор копий удостоверений личности

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Сегодня депутаты во втором чтении одобрили закон по вопросам информационной безопасности, информатизации и цифровых активов, сообщает Zakon.kz.
Одна из поправок – запрет на сбор копий удостоверений личности
Документ устанавливает запрет на сбор, обработку копий документов, удостоверяющих личность, за исключением случаев отсутствия интеграции с объектами информатизации государственных органов и государственных юридических лиц, невозможности идентификации субъекта с использованием технологических средств и в других случаях, предусмотренных законодательством.
«Вводится обязанность иммигрантам представлять копии документов, удостоверяющих личность, в целях защиты национальных интересов и обеспечения национальной безопасности страны. Предусматривается введение новых механизмов по обеспечению информационной безопасности посредством создания программы взаимодействия с исследователями информационной безопасности. Определяется процедура лишения, приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу. В целях защиты от мошеннических действий лицам предоставляется право устанавливать добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов через веб-портал «электронного правительства», — говорится в заключении Сената Парламента.