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В Казахстане запущен чат-бот для информирования населения о коронавирусе

COVID-2019 в Казахстане

3877 - зарегистрированно

1000 - выздоровевших

26 - летальных случаев

50 - в Костанайской области

Офис цифровизации Минздрава Казахстана запустил официальный чат-бот в WhatsApp для информирования населения о коронавирусе, сообщает zakon.kz.

Сегодня Офис цифровизации Минздрава Казахстана запустил официальный чат-бот в WhatsApp для информирования населения о коронавирусе (COVID-19). Это бесплатный сервис, в котором собрана точная, достоверная и актуальная информация о коронавирусе.

Официальный канал Минздрава Казахстана в WhatsApp позволит жителям страны получать ответы на наиболее распространённые вопросы о коронавирусе 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Чтобы воспользоваться чат-ботом Минздрава Казахстана в WhatsApp:
1) В контактах своего смартфона сохраните номер +7 705 812 69 67 или перейдите по ссылке;
2) Отправьте любое текстовое сообщение на этот номер в WhatsApp для получения дальнейшей информации.
Номер также будет опубликован на сайте Минздрава Казахстана.

По словам Мэтт Идема, операционного директора WhatsApp, в это непростое время люди пользуются WhatsApp чаще, чем когда-либо, чтобы общаться и поддерживать своих друзей, родных и близких. Мы рады, что смогли предоставить Минздраву Казахстана инструменты, которые помогут им оперативно отвечать на вопросы населения о коронавирусе и предлагать людям своевременную и надежную информацию для поддержания их безопасности».

Чат-бот в WhatsApp был запущен в сотрудничестве с компанией Infobip, которая является официальным сервис-провайдером WhatsApp Business API. Infobip предоставил коммуникационную платформу, а специалисты компании помогли в короткий срок настроить и запустить чат-бота.

Сегодня каждый ответственный бизнес должен думать, как применить имеющиеся знания и инновации для противодействия всемирной угрозе, которую несет COVID-19. Обеспечение быстрого доступа к информации через удобный для пользователя канал уже давно стало необходимостью для каждой организации. Но в текущей ситуации противодействия общей угрозе эта задача становится важной как никогда, — комментирует Искандер Калыбеков, региональный директор Infobip в регионе Центральная Азия.


Ряд министерств здравоохранения по всему миру уже используют канал в WhatsApp для информирования населения о коронавирусе. В их числе Всемирная Организация Здравоохранения, правительство Сингапура, Минздрав Израиля, Минздрав Южной Африки и Министерство коммуникаций и информации Индонезии.

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