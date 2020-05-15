В Казахстане запускается механизм форвардного закупа сельхозпродукции

Государство уже весной готово купить у фермеров будущий урожай пшеницы, ячменя, гречихи, подсолнечника, льна и рапса, сделав предоплату. Окончательный же расчет за сельхозпродукцию будет осенью, когда товар будет завезен государству на склады. В Костанайской области на форвард выделено 6,3 млрд тенге, но пока договоров заключено не было, сообщает alau.kz

В Казахстане в этом году решили вновь ввести механизм форвардного закупа урожая -это когда покупатель отдает часть денег за еще не поставленный товар продавцу, но с условием обязательной доставки в определенное время. Так вот, государство намерено в этом году предварительно купить у агробизнесменов их продукцию на 24,5 млрд тенге. Финансирование получат все категории сельхозтоваропроизводителей, в особенности мелкие и средние с посевной площадью от 500 га и выше.

«То есть сейчас анонсирует кредитными средствами, а окончательный расчет осенью, по мере поступления поставок зерна, согласно договору, будут производиться окончательные расчеты. Предполагается, 70 процентов оплаты от заключенной суммы договора с товаропроизводителем»,- говорит руководитель отдела управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Есимжан Баймаканов.

Государство, заключив форвардный договор с аграриями, приобретает пшеницу, ячмень, гречиху, подсолнечник, лён, рапс. Это сырьё для производства продуктов, входящих в перечень социально значимых. Фермерам выделят предоплату. Например, по пшенице — 50 тысяч тенге за тонну. Остаток будет рассчитан на основании рыночных цен, которые сформируются осенью.

«Вопрос всех волнует какая цена будет при сдаче. На основании рыночных на момент погашения, стоимость культуры то, что касается среднерыночной — это хорошо, меньше не будут сдавать»,- сказал директор ТОО «Зуевка» Александр Бородин.

В Костанайской области на форвардный закуп выделяется 6,3 млрд тенге. Практически весь механизм проходит через СПК «Тобол», они же проверяют ликвидность залогового имущества. И здесь, как отмечают аграрии, возникают трудности.

«Комиссия должна отобрать посмотреть если он, у нас есть парень у него все есть, а ликвидного нет имущества, он не получит, а вы знаете, что ликвидное — это квартира в городе, а в деревне такого нет»,- сообщил Александр Бородин.

Предложенный механизм форвардного закупа запущен в Казахстане впервые и должен помочь фермерам справиться с проблемами во время посевной компании, но, как утверждает Александр Бородин, если поправки не внести, большую пользу новшество сельским труженикам не принесет. Сейчас же в области ни одного форвардного договора с Продкорпорацией заключено не было.

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