Совместным приказом министра юстиции и министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запущен пилотный проект по онлайн-оформлению нотариальных сделок по купле-продаже недвижимого имущества в рамках проекта «Цифровая ипотека», сообщает Zakon.kz.

Для тех, кто приобретает жилье с использованием ипотечного займа, сервис «Цифровая ипотека» позволяет оформить сделку полностью онлайн — от подачи заявки до получения документов о регистрации. Все участники процесса — банк, нотариус и регистрирующие органы — взаимодействуют через единую цифровую платформу, исключающую бумажный документооборот.

Для этого утвержден Алгоритм процесса онлайн-оформления нотариальных сделок по купле-продаже недвижимого имущества (вторичное жилье) в рамках проекта «Цифровая ипотека».

Условия и порядок оформления сделки

Шаг 1. Подача заявки на получение ипотечного жилищного займа

Для подачи покупателем заявки на получение ипотечного жилищного займа покупатель на официальном сайте/мобильном приложении банка/ платформе:

выбирает программу кредитования «Цифровая ипотека»;

выбирает продукт «Вторичное жилье»;

знакомится с условиями и требованиями продукта;

знакомится с условиями и требованиями продукта; заполняет в форме онлайн кредитного калькулятора все необходимые параметры:

стоимость жилья;

стоимость жилья; сумму первоначального взноса;

срок займа;

срок займа; выбирает метод погашения займа. Покупателю автоматически рассчитывается и отображается предварительная сумма ежемесячного платежа.

После ознакомления с условиями, отображенными на кредитном калькуляторе, покупатель в случае принятия решения о получении займа:

переходит на следующий этап,

вводит данные номера телефона и ИИН;

вводит данные номера телефона и ИИН; рассматривает условия всех необходимых заявлений/согласий, в том числе на сбор и обработку персональных данных, для подтверждения личности, открытия текущего счета;

нажимает кнопку «Подать заявку»;

получает SMS-сообщение с кодом для подтверждения действия;

получает SMS-сообщение с кодом для подтверждения действия; путем ввода кода из SMS-сообщения, предоставляет согласие на подписание заявлений, соглашений Банка/платформы и согласие на сбор и обработку персональных данных.

Указывается, если покупатель начал заполнять заявку на сайте банка, то дальнейшие действия по оформлению займа покупатель уже будет проводить через мобильное приложение банка. Для этого у него на сайте отобразится QR-код, отсканировав который, покупатель сможет перейти в мобильное приложение и найти свою созданную заявку в списке/разделе Активных заявок.

Далее заявка направляется на обработку, проведение внутренних и внешних проверок в соответствии с установленными правилами и кредитной политикой банка/платформы.

Предусматривается что сервисы электронного оформления и «Цифровая ипотека» будут поэтапно внедряться на платформах банков второго уровня и активно продвигаться среди населения. Это позволит сделать процесс покупки недвижимости еще более доступным, привычным и безопасным для каждого гражданина.

Приказ вводится в действие с 22 сентября и действует в течение 12 месяцев.

