Совместным приказом министра юстиции и министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запущен пилотный проект по онлайн-оформлению нотариальных сделок по купле-продаже недвижимого имущества в рамках проекта «Цифровая ипотека», сообщает Zakon.kz.
Для тех, кто приобретает жилье с использованием ипотечного займа, сервис «Цифровая ипотека» позволяет оформить сделку полностью онлайн — от подачи заявки до получения документов о регистрации. Все участники процесса — банк, нотариус и регистрирующие органы — взаимодействуют через единую цифровую платформу, исключающую бумажный документооборот.
Для этого утвержден Алгоритм процесса онлайн-оформления нотариальных сделок по купле-продаже недвижимого имущества (вторичное жилье) в рамках проекта «Цифровая ипотека».
Условия и порядок оформления сделки
Шаг 1. Подача заявки на получение ипотечного жилищного займа
Для подачи покупателем заявки на получение ипотечного жилищного займа покупатель на официальном сайте/мобильном приложении банка/ платформе:
- выбирает программу кредитования «Цифровая ипотека»;
- выбирает продукт «Вторичное жилье»;
знакомится с условиями и требованиями продукта;
- заполняет в форме онлайн кредитного калькулятора все необходимые параметры:
стоимость жилья;
- сумму первоначального взноса;
срок займа;
- выбирает метод погашения займа.
Покупателю автоматически рассчитывается и отображается предварительная сумма ежемесячного платежа.
После ознакомления с условиями, отображенными на кредитном калькуляторе, покупатель в случае принятия решения о получении займа:
- переходит на следующий этап,
вводит данные номера телефона и ИИН;
- рассматривает условия всех необходимых заявлений/согласий, в том числе на сбор и обработку персональных данных, для подтверждения личности, открытия текущего счета;
- нажимает кнопку «Подать заявку»;
получает SMS-сообщение с кодом для подтверждения действия;
- путем ввода кода из SMS-сообщения, предоставляет согласие на подписание заявлений, соглашений Банка/платформы и согласие на сбор и обработку персональных данных.
Указывается, если покупатель начал заполнять заявку на сайте банка, то дальнейшие действия по оформлению займа покупатель уже будет проводить через мобильное приложение банка. Для этого у него на сайте отобразится QR-код, отсканировав который, покупатель сможет перейти в мобильное приложение и найти свою созданную заявку в списке/разделе Активных заявок.
Далее заявка направляется на обработку, проведение внутренних и внешних проверок в соответствии с установленными правилами и кредитной политикой банка/платформы.
Предусматривается что сервисы электронного оформления и «Цифровая ипотека» будут поэтапно внедряться на платформах банков второго уровня и активно продвигаться среди населения. Это позволит сделать процесс покупки недвижимости еще более доступным, привычным и безопасным для каждого гражданина.
Приказ вводится в действие с 22 сентября и действует в течение 12 месяцев.
«Письмо учителю» - Султанова Динара Акилбековна
«Письмо учителю» - Билялова Айткаш Тулегеновна
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.