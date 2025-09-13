 Ya Metrika Fast
USD 540.84 EUR 634.46 RUB 6.43

В Казахстане запускают пилот «Цифровая ипотека» для вторичного жилья

— Сегодня, 14:02
Изображение для новости: В Казахстане запускают пилот «Цифровая ипотека» для вторичного жилья

pixabay.com

Совместным приказом министра юстиции и министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запущен пилотный проект по онлайн-оформлению нотариальных сделок по купле-продаже недвижимого имущества в рамках проекта «Цифровая ипотека», сообщает Zakon.kz.

Для тех, кто приобретает жилье с использованием ипотечного займа, сервис «Цифровая ипотека» позволяет оформить сделку полностью онлайн — от подачи заявки до получения документов о регистрации. Все участники процесса — банк, нотариус и регистрирующие органы — взаимодействуют через единую цифровую платформу, исключающую бумажный документооборот.

Для этого утвержден Алгоритм процесса онлайн-оформления нотариальных сделок по купле-продаже недвижимого имущества (вторичное жилье) в рамках проекта «Цифровая ипотека».

Условия и порядок оформления сделки
Шаг 1. Подача заявки на получение ипотечного жилищного займа

Для подачи покупателем заявки на получение ипотечного жилищного займа покупатель на официальном сайте/мобильном приложении банка/ платформе:

  • выбирает программу кредитования «Цифровая ипотека»;
  • выбирает продукт «Вторичное жилье»;
    знакомится с условиями и требованиями продукта;
  • заполняет в форме онлайн кредитного калькулятора все необходимые параметры:
    стоимость жилья;
  • сумму первоначального взноса;
    срок займа;
  • выбирает метод погашения займа.

    Покупателю автоматически рассчитывается и отображается предварительная сумма ежемесячного платежа.

После ознакомления с условиями, отображенными на кредитном калькуляторе, покупатель в случае принятия решения о получении займа:

  • переходит на следующий этап,
    вводит данные номера телефона и ИИН;
  • рассматривает условия всех необходимых заявлений/согласий, в том числе на сбор и обработку персональных данных, для подтверждения личности, открытия текущего счета;
  • нажимает кнопку «Подать заявку»;
    получает SMS-сообщение с кодом для подтверждения действия;
  • путем ввода кода из SMS-сообщения, предоставляет согласие на подписание заявлений, соглашений Банка/платформы и согласие на сбор и обработку персональных данных.

Указывается, если покупатель начал заполнять заявку на сайте банка, то дальнейшие действия по оформлению займа покупатель уже будет проводить через мобильное приложение банка. Для этого у него на сайте отобразится QR-код, отсканировав который, покупатель сможет перейти в мобильное приложение и найти свою созданную заявку в списке/разделе Активных заявок.

Далее заявка направляется на обработку, проведение внутренних и внешних проверок в соответствии с установленными правилами и кредитной политикой банка/платформы.

Предусматривается что сервисы электронного оформления и «Цифровая ипотека» будут поэтапно внедряться на платформах банков второго уровня и активно продвигаться среди населения. Это позволит сделать процесс покупки недвижимости еще более доступным, привычным и безопасным для каждого гражданина.

Приказ вводится в действие с 22 сентября и действует в течение 12 месяцев.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.