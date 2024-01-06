До 100 МРП. В Казахстане запустили “европротокол”

Агентством проведена работа по внедрению с 1 января 2024 года упрощенного порядка оформления заявления на страховую выплату по обязательному автострахованию (далее — Европротокол). Об этом сообщает сообщает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.

Для урегулирования страховых случаев в рамках Европротокола дорожно-транспортное происшествие должно соответствовать специальным требованиям:

в дорожно-транспортном происшествии 2 участника, у которых имеется действующий страховой полис;

сумма ущерба до 100 МРП;

сумма ущерба до 100 МРП; у участников дорожно-транспортного происшествия нет разногласий в том, кто является виновной стороной, а кто пострадавшей;

нет вреда здоровью и имуществу третьих лиц.

Для удобства пользователей АО «Фонд гарантирования страховых выплат» разработано специальное мобильное приложение «Европротокол», которое доступно для скачиваний в App Store и Google Play.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.