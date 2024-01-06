До 100 МРП. В Казахстане запустили “европротокол”

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Агентством проведена работа по внедрению с 1 января 2024 года упрощенного порядка оформления заявления на страховую выплату по обязательному автострахованию (далее — Европротокол). Об этом сообщает сообщает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.
Для урегулирования страховых случаев в рамках Европротокола дорожно-транспортное происшествие должно соответствовать специальным требованиям:
- в дорожно-транспортном происшествии 2 участника, у которых имеется действующий страховой полис;
сумма ущерба до 100 МРП;
- у участников дорожно-транспортного происшествия нет разногласий в том, кто является виновной стороной, а кто пострадавшей;
- нет вреда здоровью и имуществу третьих лиц.
Для удобства пользователей АО «Фонд гарантирования страховых выплат» разработано специальное мобильное приложение «Европротокол», которое доступно для скачиваний в App Store и Google Play.