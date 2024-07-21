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В Казахстане запустили новую информационную систему по банкротству физических лиц

Фотография для новости Финансовое состояние банкрота хотят отслеживать в Казахстане

pixabay.com

В Казахстане запущена новая информационная система по банкротству физических лиц «Qoldau» (tazalau.qoldau.kz), сообщает Zakon.kz

В Департаменте государственных доходов Алматы рассказали, что эта информационная система предусматривает возможность подачи заявления и автоматическую проверку на соответствие заявителя критериям банкротства через базы 24 государственных органов и организаций.

«Заявитель может в данной системе видеть статус по заявлению, решение уполномоченного органа. Также видит причину отказа и сведения, предоставленные по нему соответствующими органами. Это очень удобно и в дальнейшем он может обратиться в тот или иной орган для корректировки данных», – пояснили в ДГД.

Кроме того, в системе «Qoldau» все желающие могут в режиме реального времени посмотреть статистические данные по банкротству физических лиц.

По данным ДГД города Алматы, на 19 июля 2024 года от алматинцев поступило 8910 заявлений на внесудебное банкротство, из них:

  • в отношении 730 граждан начата процедура внесудебного банкротства;
  • 6503 человека получили уведомление об отказе;
  • 1381 – признаны банкротами;
  • 153 заявления находятся на рассмотрении;
  • 143 заявления отозваны самим заявителем или прекращено услугодателем.

    Основная причина отказа – несоответствие условиям по некоторым договорам займа, где период непогашения задолженности не превышает 12 месяцев или наличие имущества у лица.

Казахстанцам направляют уведомление об отказе в применении процедуры внесудебного банкротства через сервис 1414 на телефон. В случае получения такого уведомления повторно заявление можно подать через три месяца при соответствии критериям внесудебного банкротства.

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