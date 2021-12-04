В Казахстане запустили петицию в знак протеста против решения ЕНПФ о порогах достаточности для снятия пенсионных накоплений

В Казахстане запустили онлайн-петицию в знак протеста против решения ЕНПФ о порогах достаточности для снятия пенсионных накоплений, сообщает informburo.kz

«Единый накопительный пенсионный фонд объявил об увеличении порогов минимальной достаточности для снятия пенсионного накопления на 2022 год. Если в 20 лет порог сейчас составляет 1,7 млн тенге, то со следующего года он вырастет до 3,1 млн тенге. Рост произошёл в 1,8 раза. Это нереальный порог! Раньше была хоть какая-то возможность снять накопленные деньги для приобретения жилья или для лечения. Мы, подписавшие петицию граждане Казахстана, требуем ЕНПФ снизить пороги минимальной достаточности до разумного предела. СМИ и блогеров просим помочь и максимально осветить эту проблему», – говорится в петиции.

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3 декабря стало известно, что в Казахстане в 2022 году резко вырастут показатели порога достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений..Чтобы воспользоваться пенсионными накоплениями, необходимо иметь порог достаточности: в 21 год – 3.2 млн тенге, в 22 года -–3.3 млн тенге, в 30 лет – 4.4 млн тенге, в 40 лет – 5.8 млн тенге, в 50 лет – 7.4 млн тенге.

В ЕНПФ сообщили, что величины порога минимальной достаточности рассчитываются для каждого возраста и учитывают повышение будущих пенсионных выплат и пенсионных взносов. При этом используются такие социальные показатели, как минимальная заработная плата, минимальная пенсия, величина прожиточного минимума, которые ежегодно индексируются в соответствии с Законом «О республиканском бюджете». В связи с этим расчёт размеров порога достаточности производится ежегодно с учётом роста указанных показателей.

«Поскольку на 2022 год были увеличены размеры социальных показателей (в частности, размер МЗП повышен с 42 500 тенге в 2021 году до 60 000 тенге в 2022 году (или на 41%), величины порога минимальной достаточности на 2022 год также выросли», – говорится в сообщении.

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