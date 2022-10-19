В Казахстане запустят новую ипотечную программу: подробности

В Казахстане появились подробности о запуске новой ипотечной программы, передает LS.

В «Открытых НПА» обсуждается проект правил программы субсидирования ипотеки, которую планируют запустить в будущем.

В том числе обязательным условием для получения помощи станет наличие соглашения о внесудебной реализации жилья. Иными словами, в случае если казахстанец не сможет обслуживать кредит, то его недвижимость реализуют без суда.

В целом обязательными условиями станут: срок кредитования по ипотеке до 240 месяцев, первоначальный взнос не менее 20% от стоимости жилья (наличие средств или подтверждающих документов об оплате их продавцу).

Недвижимость должна быть первичной или строящейся.

Максимальная сумма ипотечного жилищного займа, подлежащего субсидированию, при приобретении жилья в Астане и Алматы – до 35 млн тенге, в Актау, Атырау и Шымкенте – до 25 млн тенге, в Караганде – до 20 млн тенге, в других регионах – до 15 млн тенге включительно.

Погашение осуществляется ежемесячными платежами 10 числа каждого месяца. Максимальный срок субсидирования не превышает 10 лет.

Кроме того, заемщик предоставляет согласие банку на предоставление любых сведений о заемщике, а также на разглашение сведений (в том числе банковской тайны), полученных о заемщике в рамках договора, органам государственного аудита без предварительного письменного согласия заемщика.

Само субсидирование осуществляется только по ипотечным жилищным займам, выдаваемым банками по ставке вознаграждения, не превышающей уровень базовой ставки Нацбанка более чем на 5%, действующей на момент принятия решения о субсидировании.

Субсидии возмещаются до 7% годовых от ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам на приобретение первичного жилья и (или) строящегося жилья, обеспеченного гарантией Единого оператора.

Документ находится на публичном обсуждении до 27 октября 2022 года.

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