В Казахстане запустят программу по приобретению арендного жилья с правом приватизации

На реализацию программы для социально уязвимых слоёв населения предусмотрели финансирование в 272 млрд тенге, сообщает informburo.kz

Национальный управляющий холдинг «Байтерек» выкупит облигации акиматов на 839 млн тенге для финансирования строительства доступного жилья, сообщили в пресс-службе холдинга.

На эти деньги планируется построить 7,6 млн квадратных метров жилья. Это почти 9% от потребности к 2033 году.

«Холдинг также намерен продолжить предоставлять льготные кредиты для очередников в рамках правительственных программ в соответствии с выделенными средствами из бюджета», – говорится в сообщении.

Дочерняя организация холдинга «Казахстанская жилищная компания» в ближайшее время запустит программу по приобретению арендного жилья с правом приватизации для социально уязвимых слоёв населения на 272 млрд тенге.

На конец 2023 года в очереди на жильё в Казахстане стояли 646 тысяч человек. Ожидается, что через 10 лет очередников будет уже 1,3 млн.

«Для обеспечения жильём этого количества в течение всего периода реализации плана развития необходимо построить 79,3 млн квадратных метров или ежегодно строить 7,9 млн «квадратов» жилья», – рассказали в холдинге.

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