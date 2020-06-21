В Казахстане зарегистрировали 616 бессимптомных носителей COVID-19

В Казахстане за 20 июня зарегистрировано 616 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимтомные носители), сообщает zakon.kz.

Заболевшие зафиксированы в следующих регионах:

Акмолинская область — 43,

Актюбинская область — 11,

Алматинская область — 14,

Атырауская область — 77,

Восточно-Казахстанская область — 21,

Жамбылская область — 52,

Западно-Казахстанская область — 37,

Кызылординская область — 22,

Карагандинская область — 50,

Костанайская область — 22,

Мангыстауская область — 2,

Северо-Казахстанская область — 18,

Туркестанская область — 38,

Павлодарская область — 19,

город Нур-Султан — 38,

город Алматы — 61,

город Шымкент – 91.

Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 8845 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19:

Акмолинская область – 219,

Актюбинская область — 288,

Алматинская область — 578,

Атырауская область — 924,

Восточно-Казахстанская область — 286,

Жамбылская область — 232,

Западно-Казахстанская область — 576,

Кызылординская область — 231,

Карагандинская область — 1302,

Костанайская область — 158,

Мангыстауская область — 260,

Северо-Казахстанская область — 206,

Туркестанская область — 421,

Павлодарская область — 110,

город Нур-Султан — 1023,

город Алматы — 1145,

город Шымкент — 886.

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