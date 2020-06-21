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  3. В Казахстане зарегистрировали 616 бессимптомных носителей COVID-19

В Казахстане зарегистрировали 616 бессимптомных носителей COVID-19

COVID-2019 в Казахстане

17225 - зарегистрированно

10671 - выздоровевших

118 - летальных случаев

292(+14) - в Костанайской области

В Казахстане за 20 июня зарегистрировано 616 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимтомные носители), сообщает zakon.kz.
Заболевшие зафиксированы в следующих регионах:
Акмолинская область — 43,
Актюбинская область — 11,
Алматинская область — 14,
Атырауская область — 77,
Восточно-Казахстанская область — 21,
Жамбылская область — 52,
Западно-Казахстанская область — 37,
Кызылординская область — 22,
Карагандинская область — 50,
Костанайская область — 22,
Мангыстауская область — 2,
Северо-Казахстанская область — 18,
Туркестанская область — 38,
Павлодарская область — 19,
город Нур-Султан — 38,
город Алматы — 61,
город Шымкент – 91.
Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 8845 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19:
Акмолинская область – 219,
Актюбинская область — 288,
Алматинская область — 578,
Атырауская область — 924,
Восточно-Казахстанская область — 286,
Жамбылская область — 232,
Западно-Казахстанская область — 576,
Кызылординская область — 231,
Карагандинская область — 1302,
Костанайская область — 158,
Мангыстауская область — 260,
Северо-Казахстанская область — 206,
Туркестанская область — 421,
Павлодарская область — 110,
город Нур-Султан — 1023,
город Алматы — 1145,
город Шымкент — 886.

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