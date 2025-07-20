Цены на рынке жилья могут вырасти на 12-15%. Такой прогноз LS озвучили эксперты отрасли.

Независимый эксперт рынка недвижимости Александр Пак, комментируя LS отмену льгот от НДС для отрасли, пояснил, что застройщики будут постепенно повышать цены на свои объекты: примерно на 2-3% в месяц. По ожиданиям эксперта, в 2026 году рост стоимости будет в пределах 10-12%.

«Некоторые компании могут уже сейчас постепенно закладывать расходы будущего, чтобы удорожание предложений было плавным. Но в зависимости от реакции рынка, количества продаж ситуация может измениться в стоимости понижения цен», – пояснил А. Пак.

По его словам, застройщики будут выжидать, а потом запускать программы стимулирования: скидки, акции, рассрочки и т. д.

Что касается вторичного рынка, то, по словам эксперта, в данной сфере могут возникнуть спекулятивные скачки. Но из-за отсутствия покупателей в течение двух-трех месяцев стоимость будет снижаться.

Говоря о долевом строительстве, собеседник LS положительно оценил ужесточения: рост штрафов за незаконное привлечение денег и рекламу без разрешений (с 1,2 млн до 7,9 млн тенге); ограничения на заключение договоров бронирования; полный переход на безналичный расчет и т. д. По словам А. Пака, такие меры защищают казахстанцев и снижают количество недобросовестных игроков рынка.

Глава Федерации недвижимости Ермек Мусрепов ожидает, что с отменой льготного режима НДС в рамках нового Налогового кодекса возможен рост в пределах 5-15%. При этом все зависит от сегмента.

Квартиры экономкласса могут подорожать на 5-7% из-за роста себестоимости и ограниченных резервов для снижения маржи.

Комфорт и бизнес-классы обновят стоимость на 10-15%. В основном это произойдет из-за маркетинговой наценки и высокой чувствительности к издержкам.

Элитные объекты недвижимости будут менять цены индивидуально, так как они малочувствительны к налогом. Рост возможен по другим причинам.

«Рынок сам регулируется через спрос и доступность ипотеки, а не только через налоговую нагрузку», – пояснил Е. Мусрепов.

Он также прокомментировал слова премьер-министра Олжаса Бектенова о том, что застройщики получали сверхприбыль, так как не учитывали льготы в своих расходах. Эксперт пояснил, что большинство крупных игроков фактически включали НДС в структуру своих цен, даже если юридически не платили. Собеседник LS объяснил это рыночной практикой:

— Цены формировались не от себестоимости, а от спроса и возможностей покупателей.

— Льготы по НДС редко приводили к снижению цены для потребителя – экономия оставалась у застройщика.

— Отсутствовал контроль за передачей налоговой выгоды конечному покупателю.

В связи с этим, по словам Е. Мусрепова, утверждение о «сверхприбыли» за счет налоговых преференций имеет под собой основания.

По мнению эксперта, чтобы не допустить спекулятивного роста цен, необходимы активные, а не декларативные меры. Это мониторинг и публичная отчетность по ценам (ежемесячно, по регионам и сегментам). Также нужно ввести аудит и раскрытие себестоимости крупных проектов.

Помимо этого, важно заключить меморандумы с застройщиками о сохранении стабильных цен в переходный период.

Также эксперт назвал субсидирование ипотеки и строительства для доступного жилья, а также стимулирование конкуренции через снижение административных барьеров для средних и малых девелоперов.

Собеседник LS добавил, что для долгосрочной стабилизации отрасли нужно планомерное увеличение предложения: выделение земель под застройку с инженерной инфраструктурой, развитие госфонда арендного жилья, внедрение проектов государственно-частного партнерства (ГЧП).

Другим инструментом, по словам Е. Мусрепова, станет повышение прозрачности рынка: обязательное раскрытие структуры цен, регистрация всех сделок в единой системе в режиме онлайн.

Кроме того, как отметил эксперт, необходимы устойчивые финансовые инструменты: развитие ипотеки с фиксированной ставкой, введение налогов на перепродажу недвижимости в короткие сроки. Последнее, по словам собеседника LS, является антиспекулятивной мерой.

«Правительство указывает на то, что застройщики нередко формировали цену с учетом «невидимого» НДС. Однако просто отмена льгот может дать повод рынку формально повысить цену еще раз. Чтобы избежать резкого роста, необходимы не только контроль, но и активная госполитика по развитию конкуренции, инфраструктуры и прозрачности. Если кабмин будет последовательно внедрять эти меры, рынок может сохранить относительную стабильность даже в условиях новой налоговой реальности», – заключил Мусрепов.

Напомним, на данный момент застройщики освобождены от НДС. Однако в проекте Налогового кодекса рассматривается вариант исключения льгот по жилью с января 2026 года. Премьер-министр заверил, что правительство не допустит спекулятивного взлета цен на жилье.

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