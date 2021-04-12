В Казахстане жителей с доходами ниже прожиточного минимума стало на 20% больше

В четвёртом квартале 2020 года количество домохозяйств, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, выросло на 12% за год, до 140,6 тыс. В этих домохозяйствах проживало 858,5 тыс. человек — сразу на 20,1% больше, чем годом ранее, сообщает finprom.kz

Для сравнения: в аналогичном периоде годом ранее в стране числилось 125,5 тыс. домохозяйств с такими низкими доходами (плюс 10,2% за год). Стоит отметить, что в последние годы пессимистичный показатель лишь растёт.

Более того, среди беднейших домохозяйств страны уже 4,6 тыс. (плюс 49,5% за год) имеют доходы даже ниже стоимости продовольственной корзины. В этих домохозяйствах проживает более 28 тыс. человек (сразу плюс 84,2% за год).

В региональном разрезе 19,9% домохозяйств, имеющих доход ниже прожиточного минимума, пришлось на Туркестанскую область: 27,9 тыс. домохозяйств, минус 12,2% за год. Тут также была зафиксирована и наибольшая доля населения, проживающего за чертой бедности — 10,3%. При этом средний показатель по стране составил 4,6% (годом ранее — 3,8%).

В тройку аутсайдеров также попали Алматы (15,5 тыс. домохозяйств, сразу в 2,8 раза больше, чем в 2019 году) и Восточно-Казахстанская область (11,6 тыс. домохозяйств, минус 2,2%).

Средняя величина прожиточного минимума на душу населения в месяц в рассматриваемом периоде составляла 34 тыс. тг — на 11,8% больше, чем годом ранее. В то же время доходы, использованные на потребление, составляли 65,6 тыс. тг, увеличившись на 8,4% за год. Соотношение доходов, использованных на потребление, с величиной прожиточного минимума составило 193%.

Заметим: большинство домохозяйств с доходами ниже прожиточного минимума состоит из 5 и более лиц. Так, по итогам четвёртого квартала 768,9 тыс. человек проживали в домохозяйствах, состоящих их 5 и более лиц, 53,3 тыс. человек — в домохозяйствах, состоящих из 4 лиц, 30,8 тыс. человек — в домохозяйствах, состоящих из 3 лиц.

Показательно, что в то время как в стране растёт численность населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, Казахстан успевал войти в ТОП-10 стран мира по приросту богатейших людей.

Так, по данным Statista.com, количество сверхбогатых людей во всём мире увеличилось, несмотря на пандемию коронавируса. Глобальное население UHNWI (люди с состоянием 30 млн долл. США и более) выросло на 2,4% в течение последних 12 месяцев и в настоящее время составило более 520 тыс. человек. Ожидается, что до 2025 года численность UHNWI увеличится ещё на 27%. В Казахстане прогнозируется рост числа богатейших людей на 33%.

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