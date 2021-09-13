В казахстанских школах составляют списки детей старше 12 лет для вакцинации от Covid-19

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В казахстанских школах составляют списки детей старше 12 лет для вакцинации от коронавируса, передает informburo.kz.
В социальных сетях появился документ, подписанный руководителем отдела образования Жалагашского района Кызылординской области и адресованный директорам школ. Документ сообщает о планах вакцинации детей старше 12 лет и предписывает в срок до 9 сентября предоставить необходимые списки.
Руководитель отдела образования ссылается на соответствующее распоряжение районного отдела санитарно-эпидемиологического контроля.
Informburo.kz пока не удалось связаться с представителями этих ведомств.
В пресс-службе Министерства образования и науки РК нам пояснили, что не имеют к этому никакого отношения.
Ранее сообщалось, что детей в Казахстане планируют вакцинировать препаратом Pfizer, который доставят в страну предположительно в октябре. При этом председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова подчёркивала, что вакцинация детей будет проводиться только с разрешения родителей, опекунов или представителей детей.
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