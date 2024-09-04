«В каждой школе должна быть секция футбола» — известный тренер о развитии спорта в РК

На этой неделе стало известно имя нового министра туризма и спорта РК. Им стал вице-президент НОК РК по общим вопросам Ербол Мырзабосынов. В своей приветственной речи новый руководитель ведомства отметил важность развития массового спорта в стране, тем самым обозначил приоритетной поручение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Ветеран казахстанского футбола, известный тренер Вахид Масудов в разговоре с корреспондентом Taspanews.kz оценил доступность массового спорта в республике, а также предложил свои идеи в популяризации детского и юношеского футбола.

По мнению футбольного эксперта одним из способов в популяризации игры с мячом может стать открытие детских секций по футболу в каждой общеобразовательной школе Казахстана.

«В свое время я сам попал в большой футбол из обычной школьной спортивной секции. Пришли тренеры, разглядели меня и отправили учиться в ДЮСШОР. Были отдельные соревнования и каждая школа представляла свою команду. Это была замечательная возможность талантливому ребенку быть замеченным. Для развития массового спорта это была бы отличная идея. И самое главное — она не требует больших затрат. Нужно просто организовать соревнования и сделать так, чтобы тренеры могли ездить и выбирать преуспевающих в этом виде спорта детей»,— рассказал Масудов.

Он напомнил, что в советское время были такие турниры как «Кожаный мяч» и «Золотая шайба», которые необходимо возродить.

«Нужна лишь возможность, с участниками точно проблем возникнуть не должно. Дети любят футбол, поэтому я уверен, что они с удовольствием примут в них участие. Сейчас к сожалению есть большое количество проблем с площадками. Я замечаю, что из тех, которые находятся во дворах просто-напросто закрыты на замок. И открываются лишь в определенное время. Их построили для детей, и дети всегда должны иметь к таким местам доступ. Массовый спорт должен быть всегда доступным»,— резюмировал тренер.

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