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В этом году в каждом пятом ДТП участвуют дети — полиция Костанайской области

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В связи с этим полицейские региона решили обратить внимание родителей на обучение детей и правилам дорожного движения. Полицейский патруль сегодня наведался в один из детских садов областного центра, передает alau.kz

По всей республике с приходом тепла и в преддверии каникул, проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание дети» в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Костанайские полицейские начали с самых маленьких горожан. В одном из детских садов была проведена игра, которая помогла детям понять элементарные правила дорожной безопасности. Между тем обращаются полицейские и ко взрослым.

«Призываем родителей быть внимательными при переходе дороги с детьми, на личном примере показывать им соблюдение правил дорожного движения. Также обращаемся к водителям. Сейчас настало теплое время года, много детей находится на детских, дворовых площадках. Будьте предельно внимательны при въезде на дворовые территории, так как из-за любого препятствия может выбежать ребенок», — предупредил замначальника управления МПС ДП Костанайской области Виталий Цой.

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