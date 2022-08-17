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В каждом регионе появятся уполномоченные по правам ребенка. А в Костанайской области такая должность уже есть

Фото kstnews.kz

Работать они будут на общественных началах. Такую информацию сегодня распространила пресс-служба министерства просвещения страны.

Обратиться за помощью к омбудсменам смогут как дети, так и их родители. Уполномоченные по правам детей будут участвовать в продвижении законов, которые помогут решать проблемы в сфере охраны и защиты детства, а также рассматривать жалобы на действия или напротив бездействие со стороны местных исполнительных органов. Обратиться за помощью к ним можно будет и в случае нарушения прав и законных интересов ребенка. Омбудсмены будут иметь свободный доступ в различные госорганы, а также организации образования, спорта, культуры и здравоохранения. В семи регионах страны, в том числе и в Костанайской области, уже назначены уполномоченные по правам ребенка. Законные права детей в Костанае с 2019 года защищает Арайлым Аманкулова.

Контакты Уполномоченного по правам ребенка в Костанайской области: 8-705-286-88-50, ул.Байтурсынова, 72 оф.205

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