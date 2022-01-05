В Kcell и Beeline объяснили перебои со связью

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Операторы сотовой связи Казахстана Kcell и Beeline объяснили перебои со связью, которые произошли в ряде регионов страны 4 января, передает Tengrinews.kz.
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В Beeline заявили, что проблемы с сотовой связью произошли по независимым от компании причинам.
«В настоящее время у нас наблюдаются ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета по независящим от компании причинам», — сообщил оператор в Twitter.
В Kcell объяснили, что перебои со связью связаны с ситуацией в стране.
«Согласно пункту 1-2 статьи 41-1 Закона Республики Казахстан «О связи» сейчас компетентными органами Республики Казахстан ведутся мероприятия по приостановлению работы сетей и оказанию услуг связи в интересах обеспечения антитеррористической и общественной безопасности», — написано в Twitter компании.
Напомним, 2 января жители Жанаозена вышли на улицы с требованием понизить цены на сжиженный газ. Позже акции были зафиксированы и на улицах Актау. Митингующие перекрывали дороги.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на ситуацию и дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности в правовом поле. В правительстве заявили, что снизят стоимость газа до 85-90 тенге. Митингующие требовали установить цену в 50 тенге.
3 января министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев выступил с пресс-конференцией, во время которой пояснил причины повышения стоимости и рассказал о текущем состоянии заводов в области.
Вечером 3 января аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провел встречу с автовладельцами Актау, требующими снижения цен на сжиженный газ. Но митингующие провели на площади всю ночь.
Кроме того, Токаев поручил правоохранительным органам обеспечить недопущение нарушения общественного порядка.
5 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет рабочее совещание с членами правительства, сотрудниками своей администрации и представителями других заинтересованных органов по вопросам социально-экономической ситуации в стране.
4 января на встрече были озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО «НК «Қазмұнайгаз».
Также 4 января стало известно, что акимат Актобе выполнил требования жителей — снизил цены на газ до 50 тенге за литр и отпустил из-под стражи всех задержанных демонстрантов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам в связи со сложившейся ситуацией в стране. Глава государства призвал народ не поддаваться на провокации и решать все вопросы в формате мирного диалога.
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