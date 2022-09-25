В кинотеатр пригласили переночевать россиян, которые не могут найти жилье.

Директор кинотеатра в Уральске пригласила переночевать людей, которые не могут найти жилье, передает Tengrinews.kz.

Как рассказала директор кинотеатра CinemaPark, наплыв россиян привел к тому, что в Уральске выросли цены на жилье и снять его стало сложнее.

«Мы видим на улицах города много приезжих из Российской Федерации, которые ищут ночлег. Приходите к нам, мы все понимаем», — сказала директор кинотеатра.

«Я ездила по городу, сама увидела, как люди ходят на улице, при этом холодно, а они с детьми. Я к ним подходила, спрашивала, нужна ли помощь, но они отвечали отказом. Говорили, что нашли квартиры. Относились с недоверием. И где-то в 22:30 я приняла решение, согласовала его с руководством торгового центра — пустить людей на ночлег, потому что было много людей с детьми, причем некоторые с грудными детьми. Люди реально были напуганы, растеряны.

С 23:00 примерно люди начали приходить, благодарили, говорили, что ходят целый день и не могут найти ночлег. Мы освободили один зал, организовали чай, горячее питание принесли волонтеры. Так, мы собрали порядка четырех залов, а это около 200 человек», — рассказала директор кинотеатра Cinema Park Дилара Мухамбетова порталу «Мой ГОРОД«.

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