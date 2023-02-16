В КНБ высказались об обращении Челаха

Заместитель председателя КНБ — директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов высказался об обращении осужденного к пожизненному сроку Владислава Челаха, передает Tengrinews.kz.

В кулуарах Сената журналисты попросили директора Погранслужбы прокомментировать заявление Челаха, который выразил готовность пролить свет на ситуацию с убийством 15 человек на посту «Арканкерген».

«Комментировать здесь что-то, я думаю, излишне. В тот год, когда это случилось, уголовное дело шло. Думаю, там разобрались в полном объеме. Я не знаю, что он хочет сказать. Уголовное дело шло, следствие прошло в полном объеме, результаты эти доведены до логического конца. А если будут заявления, давайте будем смотреть по ходу, о чем речь идет, потому что я сейчас не представляю, что он может сказать», — сказал Ерлан Алдажуманов.

По его словам, официальная позиция Погранслужбы соответствует позиции следствия и выводам суда.

Напомним, карагандинца Владислава Челаха, служившего пограничником, приговорили к пожизненному сроку в декабре 2012 года. Его признали виновным в убийстве 14 сослуживцев и егеря на временном пограничном посту «Арканкерген» в мае 2012 года. Владислава Челаха обвинили в массовом убийстве. После вынесенного приговора последующие инстанции не изменили решение суда первой инстанции.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Владислав Челах якобы заявил о готовности пролить свет на ситуацию с убийством 15 человек на посту «Арканкерген».

В декабре в Генеральной прокуратуре пообещали рассмотреть обращение Владислава Челаха.

В январе 2023-го в Генеральной прокуратуре Казахстана сообщили, что изучают дело Челаха.

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