В колледжах Костаная подходят к подготовке кадров по-новому

На новый уровень взаимодействия выходят колледжи и предприятия. Министерство образования и науки внедряет в этом году новую форму госзаказа — целевую подготовку кадров. Оплачивать обучение студентов будет государство, а предприятие-заказчик обязуется в дальнейшем их трудоустроить.

По словам руководителя областного управления образования Зауре Байменовой: «Подготовка студентов с первого курса будет осуществляться по заказу предприятия, то есть студент который поступил по заказу этого предприятия, он знает, что после завершения обучения в какое предприятие он придет работать. И предприятие знает, что готовит этого студента непосредственно для своего предприятия».

По словам директора Костанайского колледжа автомобильного транспорта Дмитрия Павленко, узнав о нововведении, они начали прорабатывать этот вопрос — узнавать у потенциальных заказчиков, в каких специалистах они нуждаются, и сколько человек готовы в будущем трудоустроить. На сегодня колледж имеет договоренность с тремя предприятиями и заявку на 115 студентов. Сейчас вносятся изменения в правила приема абитуриентов. Теперь участвовать в этом процессе будут и работодатели.

«В правила вносятся изменения, что в обязательном порядке представители заводов должны участвовать в работе приемной комиссии. Мы говорим ,что вы должны быть здесь, когда приходят ребята со своими родителями. Ваши буклеты, ваши видоефильмы, ваши стенды должны быть в приемной комиссии. Для того, чтобы вместе с нами отбирали потенциальных работников», — говорит Павленко.

Также представители предприятия-заказчика будут проводить собеседование с абитуриентами. Планируется и их участие во всем образовательном процессе группы, которая наберется по госзаказу. Также будет заключен трехсторонний договор, в котором будут закреплены обязанности колледжа, студента и предприятия. Работодатели вносят предложение и о выплате дополнительной стипендии своим студентам. Этот вопрос пока на стадии обсуждения. Всего же участие в проекте примет 61 предприятие — как крупные городские, так и малые, в сельской глубинке. Бесплатное обучение и гарантированное трудоустройство получат восемьсот студентов Костанайской области.





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