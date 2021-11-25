В колледжах РК прекратили обучать по невостребованным профессиям

Министерство образования и науки прекратило прием в колледжи по 50 невостребованным профессиям.

Ведомство разработало и утвердило новый Классификатор специальностей и квалификаций технического и профессионального образования (ТиПО). Изменения направлены на то, чтобы специальности колледжей соответствовали современным запросам рынка труда.

Вместо устаревших в учебный процесс внедряются новые образовательные программы по актуальным профессиям.

К примеру, в казахстанских колледжах прекращен прием на такие профессии, как пробоотборщик, ламповщик, котельщик, гувернер, юристконсульт, пятновыводчик и другие. Из Классификатора также исключены такие специальности, как «Лаборант организации образования», «Патентоведение» и др.

«Нашей главной целью является соответствие образовательных программ и самих специальностей современным запросам работодателей. Поэтому мы провели серьезный анализ и промониторили рынок труда. Встречались с работодателями и представителями отраслевых ассоциаций. И с учетом их рекомендаций актуализировали Классификатор специальностей. Теперь, помимо тех специальностей, которые остались в Классификаторе, в казахстанских колледжах будут обучать новым специальностям, таким, как «Робототехника и встраиваемые системы», «Технология изделий на основе наноматериалов», «Аддитивные технологии производства», «Дистанционно пилотируемая система», «Автоматизированные системы проектирования и эксплуатации зданий», «Организация тепличного хозяйства», «Графический и мультимедийный дизайн», «Ландшафтный дизайн», «Камнеобрабатывающее производство», «Управление недвижимостью», «Управление дестинацией», «Сметное дело в строительстве», «Охрана труда и безопасность технологических процессов» и др.», – отметила директор Департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова.

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