В Комитете госдоходов напомнили о необходимости оплаты налога до 1 апреля

Налог на транспорт необходимо оплатить не позднее 1 апреля, напомнили в КГД.
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«Комитет государственных доходов напоминает, что уплата физическими лицами налога на транспортные средства за 2022 год производится в срок не позднее 1 апреля 2023 года», – говорится в сообщении.
Сумму налога можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на сайте kgd.gov.kz либо в мобильном приложении «e-Salyq Azamat», передает informburo.kz
Налог на транспорт начисляют на основании сведений Комитета административной полиции. Для легковых автомобилей ставка зависит от объёма двигателя, для грузовых – от грузоподъёмности, для автобуса – от количества посадочных мест. Для мотоциклов налог на транспорт зависит от мощности двигателя.