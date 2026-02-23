Костанайский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску жительницы города к одному из товариществ с ограниченной ответственностью о взыскании компенсации морального вреда за реализацию некачественного товара. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.
Как установил суд, в сентябре текущего года истец приобрела в супермаркете конфеты. На следующий день при вскрытии упаковки женщина обнаружила в продукции насекомых-вредителей. После обращения в уполномоченный орган факт заражения конфет паразитами был подтверждён.
Женщина просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов тенге. В иске она указала на пережитые нравственные страдания, чувство брезгливости, стресс и переживания, а также чувство вины перед детьми за покупку некачественного продукта.
Представитель ТОО признал факт реализации товара ненадлежащего качества, однако не согласился с заявленной суммой компенсации, отметив отсутствие доказательств причинения вреда здоровью. Ответчик выразил готовность добровольно выплатить 200 тысяч тенге.
Суд, руководствуясь нормами законодательства о защите прав потребителей, установил вину продавца. При этом было учтено отсутствие вреда здоровью, принесённые извинения и добровольное возмещение части убытков.
В результате суд снизил размер компенсации с 2 миллионов до 250 тысяч тенге и удовлетворил иск частично.
