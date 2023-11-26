В Костанайской области пьяный водитель притворился пассажиром

25 ноября в ходе республиканской операции “Правопорядок» сотрудники патрульной полиции в городе Тобыл задержали 34-летнего водителя «Мерседеса», который с 2017 года не имеет права управления автомобилем.

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во время остановки , водитель пересел на переднее пассажирское сиденье и притворился пассажиром , при этом больше в машине никого не было.

Нарушитель привлечен к административной ответственности, предусмотренной 608 КоАП РК «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения».

Автомобиль был водворен на специализированную стоянку. Сегодня же водитель был осужден Костанайским районным судом на 20 суток административного ареста.

25 нетрезвых водителей выявили Костанайский полицейские с начала операции «Правопорядок».

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